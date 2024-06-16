Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: хто плакатиме від щастя

Овен

Цей тиждень допоможе вам залікувати душевні рани. Лікування подарує вам свободу від страхів та сумнівів. Дихайте на повні груди, вам нічого не загрожує.

Телець

Виявіть співчуття і допоможіть тим, хто цього потребує. Також вам варто зміцнити стосунки з родичами та друзями. Цей тиждень можна повністю присвятити спілкуванню та зустрічам.

Близнюки

Прийміть себе та всі свої недоліки. Як тільки ви навчитеся цінувати себе, ви зможете змінити все, що хочете. Цей тиждень подарує вам шанс на початок щасливого життя.

Рак

Намагайтеся зменшити темп. Не намагайтеся встигнути все й одразу, це призведе лише до перегорання. Не хвилюйтеся, у вас буде шанс надолужити втрачене, цього тижня варто відпочивати.

Лев

Утримайтеся від поспішних рішень. Вам варто бути обережнішими з гучними компаніями, не ризикуйте. Авантюри варто ігнорувати, у вас не буде шансів на перемогу, якщо ви ходитимете по лезу ножа.

Діва

Дайте волю мріям. Дива приходять до тих, хто не втрачає надію. Ви матимете шанс отримати бажане, а сльози будуть литися лише від щастя.

Терези

Обрубайте контакти з тими, хто говорить про вас погано. Окресліть межі та подаруйте собі можливість перебувати у безпечному середовищі. Ви заслуговуєте на це, а тому не бійтеся дати відсіч тим, хто з цим не погоджується.

Скорпіон

Задайте собі питання про те, чи ви задоволені своїми досягненнями. Якщо ви рухаєтеся в неправильному напрямку, проаналізуйте ще раз. Усвідомлення помилок допоможе все виправити.

Стрілець

Дослухайтеся до своєї інтуїції. Цього тижня ви матимете можливість розпочати нову справу. Однак для початку постарайтеся позбутися спогадів, які заважають розправити крила.

Козоріг

Працюйте над своїми стосунками. Ви зможете зустріти свою долю, якщо раніше ваше серце було вільним. А якщо у вас вже є друга половинка, постарайтеся встановити з нею тісніший зв'язок.

Водолій

Працюйте над собою. Виробляйте корисні звички, дотримуйтесь режиму та стежте за здоров'ям. Все це допоможе відновити гармонію та повернути лад у ваше життя.

Риби

Проявіть себе та не слухайте тих, хто буде проти цього. Дайте волю своїм бажанням та займайтеся творчістю.