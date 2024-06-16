Таро-гороскоп на 17 червня. Стрільці втратять гроші, а Терези отримають подарунок

17 червня представникам деяких знаків Зодіаку пощастить. Але будуть і ті, кому варто готуватися до проблем, їм карти Таро обіцяють неприємні події.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Мечів". А це означає, що вже у понеділок ви зможете багато чого досягти, якщо візьмете свої емоції під контроль. Не поспішайте та зважуйте кожне своє рішення.

Телець

Вам випала карта "Самітник". Настав час взяти паузу і трохи відпочити. Вам потрібно багато чого переосмислити. Зробіть правильні висновки та змініть своє ставлення до життя.

Близнюки

Вам випала карта "Лицар Кубків". Назрівають зміни. У понеділок у вас з'явиться шанс позбутися всього, що тягнуло вас на дно. І коли ви звільнитеся від цих кайданів, на вас чекає сюрприз.

Рак

Ваша карта на 17 червня - перевернута "Колісниця". Все вказує на те, що вам потрібно вперто рухатися вперед і не змінювати цілі. Ви вже близькі до успіху, проте чимось доведеться пожертвувати.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Шістка Пентаклів". Часом життя підкидає не найприємніші події. Однак усі випробування дано не просто так. Настав час засвоїти важливий урок.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Королева Жезлів". Відкиньте геть усі страхи. Вам потрібно зосередитися на важливих справах і не відволікатися на дрібниці. Усуньте від подій, в яких можуть обійтися і без вас.

Терези

Вам випала карта "Світ". На вас чекає величезне щастя. Ви зможете дуже високо злетіти, важливо лише довіритись долі.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Мечів". Все вийде, цього дня ви отримаєте круті новини та зможете порадіти. Приділіть час сім'ї та не навантажуйте себе роботою.

Стрілець

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Найімовірніше, цього дня ви можете відчути нестачу грошей. Якась подія спустошить ваш гаманець, проте прийміть це спокійно, все можна виправити.

Козоріг

Вам випала карта "Сімка Кубків". Цей день може вас дуже розчарувати. Хтось спробує розбити ваше серце. Але якщо ви знімете рожеві окуляри, буде не так сумно.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Двійка Меч". А це означає, що доведеться робити непростий вибір. Порадьтеся з тими, кому можете довіряти на 100%.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Королева Кубків". Вас оточать турботою та теплом. Почніть себе цінувати та відпочиньте.