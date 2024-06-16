Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кто будет плакать от счастья

Овен

Эта неделя поможет вам залечить душевные раны. Исцеление подарит вам свободу от страхов и сомнений. Дышите полной грудью, вам ничего не грозит.

Телец

Проявите сострадание и помогите тем, кто в этом нуждается. Также вам стоит укрепить отношения с родственниками и друзьями. Эту неделю можно полностью посвятить общению и встречам.

Близнецы

Примите себя и все свои недостатки. Как только вы научитесь себя ценить, вы сможете изменить все, что хотите. Эта неделя подарит вам шанс на начало счастливой жизни.

Рак

Постарайтесь сбавить темп. Не пытайтесь успеть все и сразу, это приведет лишь к перегоранию. Не переживайте, у вас будет шанс наверстать упущенное, на этой неделе стоит отдыхать.

Лев

Воздержитесь от поспешных решений. Вам стоит быть осторожнее с шумными компаниями, не рискуйте. Авантюры стоит игнорировать, у вас не будет шансов на победу, если вы будете ходить по лезвию ножа.

Дева

Дайте волю мечтам. Чудеса приходят тем, кто не теряет надежду. У вас будет шанс получить желаемое, а слезы будут литься лишь от счастья.

Весы

Обрубите контакты с теми, кто говорит о вас плохо. Очертите границы и подарите себе возможность находиться в безопасной среде. Вы заслуживаете этого, а потому не бойтесь дать отпор тем, кто с этим не соглашается.

Скорпион

Задайте себе вопрос о том, довольны ли вы своими достижениями. Если вы движетесь в неправильном направлении, проанализируйте все еще раз. Осознание ошибок поможет все исправить.

Стрелец

Прислушайтесь к своей интуиции. На этой неделе у вас будет возможность начать новое дело. Однако для начала постарайтесь избавиться от воспоминаний, которые мешают вам расправить крылья.

Козерог

Работайте над своими отношениями. Вы сможете встретить свою судьбу, если до этого ваше сердце было свободным. А если у вас уже есть вторая половинка, постарайтесь установить с ней более тесную связь.

Водолей

Работайте над собой. Вырабатывайте полезные привычки, придерживайтесь режима и следите за здоровьем. Все это поможет восстановить гармонию и вернуть порядок в вашу жизнь.

Рыбы

Самовыражайтесь и не слушайте тех, кто будет против этого. Дайте волю своим желаниям и занимайтесь творчеством.