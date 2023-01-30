Гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку: кому пощастить, а на кого зваляться проблеми

Гороскоп на тиждень розповість, кому зі знаків Зодіаку пощастить останніми днями січня та на початку лютого.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог-дослідник Аріна Артуровна в Telegram . Експерт радить читати гороскоп по Асценденту (висхідному знаку) та по знаку Зодіаку.

Овен

На тижні намагайтеся бути стриманішими та обережнішими, щоб знизити кількість нещасних випадків на дорозі, вдома та на робочому місці. При можливості уникайте конфліктних людей і припиняйте спілкування за перших ознак розбіжностей.

Телець

Зараз ви здатні бачити те, що стоїть за зовнішніми подіями, і легко знаходите вирішення складних проблем. У навчанні буде успіх, якщо ви не зациклюватиметеся на кожному завданні як на останньому. Крім того, планети повідомляють вам певну авторитетність – люди готові слухати вас і приймати всерйоз ваші думки та ідеї.

Близнюки

Намагайтеся підстрахуватися в усьому – зараз можливо різного роду непорозуміння, а ваші думки не такі зрозумілі, як вам здається. Тримайте таємниці при собі, ваші слова можуть бути використані проти вас.

Рак

У вас багато енергії і працюєте ви, звичайно, продуктивно. Нові починання чекає успіху, якщо не розмінюватиметеся на дрібниці. У вас добре виходить бути лідером і мотивувати інших на нові досягнення. Обмежте вживання кофеїну та активну діяльність вечорами, інакше вас наздожене безсоння.

Лев

Нові починання мають успіх, якщо ви не забуваєте про планування, – зараз не час для імпульсивних вчинків. Ви дуже енергійні та прагнете дії, що чудово, якщо вам вдасться акуратно направити цю енергію у конструктивне русло.

Діва

У фінансових питаннях лютий виявиться не найвдалішим місяцем. Щоб уникнути неприємностей, рекомендую сподіватися лише на себе та ретельно планувати витрати.

Терези

Можливе відкриття нових перспектив. Успішно протікають відносини з офіційними органами, впливовими людьми. Успіх у далеких відрядженнях. Гарний тиждень для переїзду, зміни місця проживання.

Скорпіон

Можливі зіткнення із законом у тій чи іншій формі. Хороші можливості для спільних акцій, розвитку спілок та колаборацій. Період сприятливий для спортивних досягнень, відпочинку та подорожей, можливі незвичайні пригоди.

Стрілець

Час бурхливих вогняних енергій, прекрасний період для творчості, любові та всього, що приносить вам задоволення.

Козеріг

У діловому спілкуванні може бути непорозуміння. Через напружений вплив Меркурія ви можете зіткнутися з помилками, плутаниною в документах, неточністю у звітах.

Водолій

Тиждень сприяє нереалістичній оцінці свого впливу та можливості просування у кар'єрі або до своєї мети. Може спричинити помилки, прорахунки, висловити недовіру і підозрілість, якщо ви займаєте відповідальну посаду, зайняті в політиці, адмініструванні, в держструктурах.

Риби

Ви будете збирати компліменти та отримувати подарунки. Венера, планета кохання, осяє вас своєю усмішкою і допоможе покращити відносини в парі, а самотні Риби зможуть знайти свою другу половинку в цей період.