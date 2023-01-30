Гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака: кому повезет, а на кого свалятся проблемы

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков Зодиака повезет в последние дни января и в начале февраля.

Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram . Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

На неделе старайтесь быть сдержанней и осмотрительней, чтобы снизить число несчастных случаев на дороге, дома и на рабочем месте. По мере возможности избегайте конфликтных людей и прекращайте общение при первых признаках разногласий.

Телец

Сейчас вы способны видеть то, что стоит за внешними событиями, и легко находите решения сложных проблем. В учебе будет успех, если вы не станете зацикливаться на каждом задании как на последнем. Кроме того, планеты сообщают вам определенную авторитетность – люди готовы слушать вас и принимать всерьез ваши мысли и идеи.

Близнецы

Старайтесь подстраховываться во всем – сейчас возможно разного рода недопонимание, а ваши мысли не так ясны, как вам кажется. Держите тайны при себе, ваши слова могут быть использованы против вас.

Рак

У вас много энергии, и работаете вы, конечно, продуктивно. Новые начинания ждет успех, если не будете разбрасываться. У вас хорошо получается быть лидером и мотивировать других на новые достижения. Ограничьте употребление кофеина и активную деятельность по вечерам, иначе вас настигнет бессонница.

Лев

Новые начинания имеют успех, если вы не забываете о планировании, – сейчас не время для импульсивных поступков. Вы очень энергичны и жаждете действия, что прекрасно, если вам удастся аккуратно направить эту энергию в конструктивное русло.

Дева

В финансовых вопросах февраль окажется не самым удачным месяцем. Чтобы избежать неприятностей, рекомендую надеяться только на себя и тщательно планировать расходы.

Весы

Возможно открытие новых перспектив. Успешно протекают дела с официальными органами, влиятельными людьми. Успех в дальних командировках. Хорошая неделя для переезда, перемены места жительства.

Скорпион

Возможны столкновения с законом в той или иной форме. Хорошие возможности для совместных акций, развития союзов и коллабораций. Период благоприятен для спортивных достижений, отдыха и путешествий, возможны необычные приключения.

Стрелец

Время бурных огненных энергий, прекрасный период для творчества, любви и всего, что приносит вам удовольствие.

Козерог

В деловом общении может возникать недопонимание. Из-за напряженного влияния Меркурия вы можете столкнуться с ошибками, путаницей в документах, неточностями в отчетах.

Водолей

Неделя способствует нереалистичной оценке своего влияния и возможности продвижения в карьере или к своей цели. Чревато ошибками, просчетами, выражением недоверия и подозрительности, если вы занимаете ответственный пост, заняты в политике, администрировании, в госструктурах.

Рыбы

Вы будете собирать комплименты и получать подарки. Венера, планета любви, озарит вас своей улыбкой и поможет улучшить отношения в паре, а одинокие Рыбы смогут найти свою вторую половинку в этот период.