На ці чотири знаки Зодіаку зваляться проблеми і невдачі. Бережіться!

Гороскоп на найближчий тиждень, з 30 січня по 5 лютого розповість про чотири знаки Зодіаку, на які зваляться невдачі і випробування.

Хто вони - ці "мученики", дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Близнюки

Астрологи кажуть, що Початок тижня буде напруженим для Близнюків. Треба буде закінчити нагальні справи на роботі, а також розібратися з домашніми турботами.

Але є і хороші новини: із суботи на вас чекають повний спокій і відпочинок.

Діва

На вас звалиться багато роботи і побутового клопоту: на початку тижня – пов’язаних з родичами, а наприкінці – з інтер’єром і "квартирними" питаннями.

Не виключено, що вам також доведеться розв’язувати фінансові проблеми і допомагати рідним.

Стрілець

Для Стрільців настає час монотонної і аж ніяк не творчої роботи. На додачу ще й досить важкої.

Доведеться переробляти всю вже виконану роботу. Відпочити вдасться в кращому разі лише на вихідних.

Водолій

На початку тижня на вас чекатиме справжня вистава на роботі: із криками та грюканням дверима. А от серед тижня – не менш емоційний виступ удома.

Спробуйте не закипіти з усім цим, адже зрештою все буде добре.