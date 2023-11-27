Гороскоп на тиждень по картах Таро: яким знакам Зодіаку вдасться розбагатіти

Гороскоп по картах Таро, з 27 листопада по 3 грудня, обіцяє неймовірні пригоди деяким знакам Зодіаку. Комусь пощастить у коханні, хтось зуміє розбагатіти, а комусь варто чекати на підвищення на роботі.

Що гороскоп за картами Таро обіцяє саме вашому знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Ви отримаєте привабливу пропозицію на роботі. Це безпосередньо впливатиме на вашу подальшу кар'єру. Тому не варто зволікати, починайте працювати і наближайте свій момент тріумфу.

Для найкращої мотивації вам варто встановити собі високу планку. Коли ви досягнете висот, ви отримаєте не тільки щедру винагороду. Успіх у кар'єрі нарешті дасть вам відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

Телець

Вам пощастить у особистому житті. Ви можете зустріти свою другу половинку, закрутити роман або зміцнити стосунки зі своїм партнером. При цьому ви знайдете нових друзів і багато веселитиметеся.

Новий тиждень готує вам масу пригод. Спілкуйтеся з людьми, проводьте якнайбільше часу за межами будинку. Не проґавте свій шанс!

Близнюки

Ви зможете розпочати нове життя. Здійниться усе, про що ви мріяли. Однак не варто зупинятися на досягнутому. Не припиняйте мріяти та прагніть до змін.

Найближчими днями ви можете випробувати успіх і ризикнути . Крутіть колесо удачі і не сумнівайтеся в тому, що на вас чекають великі перемоги. На вас чекають серйозні трансформації, нудьгувати точно не доведеться.

Рак

Вам варто відпустити ситуацію, яка вас турбує. Якщо ви розумієте, що стоїте на одному місці або зациклюєтеся на проблемі, яку не може вирішити - просто почніть щось нове. І не варто думати, що негатив буде йти за вами, він залишиться у минулому.

Коли ви відпустите все погане, у ваше життя прийдуть радісні події. І вам точно не варто псувати собі настрій спогадами та смутком. Починайте жити справжнім.

Лев

Вам варто готуватися до того, що новий тиждень буде максимально насиченим. Ви отримаєте новий досвід, не все даватиметься вам легко. Однак якщо ви зумієте зберегти віру в краще, ви впораєтеся з усім.

Знайдіть джерело натхнення та почніть усе з чистого аркуша. Часом варто визнати помилку та зробити висновки. Будьте обережнішими з витратами, ви ризикуєте втратити гроші.

Діва

Вам доведеться набратися рішучості. Хтось випробовує ваше терпіння на міцність, але ви чомусь не готові поставити кривдника на місце. Тепер настав час боротися за своє щастя.

Згадайте свої перемоги у минулому. І подумайте, чи готові упокоритися з поразкою зараз. Якщо ваша відповідь "ні" - ви знаєте, що вам потрібно робити.

Терези

Новий тиждень вас здивує. Не варто зациклюватися на роботі та постійно думати про кар'єру. Подумайте про те, що ви дійсно хочете. Візьміть вихідний і залиштеся наодинці із собою.

Вам потрібно впорядкувати думки, опрацювати свої емоції та скласти новий план. Приділіть цьому максимум свого часу. В результаті ви отримаєте те, до чого прагнули кілька місяців поспіль.

Скорпіон

Найближчими днями вам варто зберігати спокій. Не варто ризикувати та піддаватися імпульсивним бажанням. Обмірковуйте кожен свій крок і постарайтеся не помилитись.

Прислухайтеся до порад і не відкидайте чужу думку, якщо ви з нею не згодні. Ймовірно, вам варто навчитися ширше дивитися. Саме ця навичка забезпечить вашу перемогу вже в найближчому майбутньому.

Стрілець

Новий тиждень дозволить вам розібратися з проблемами, які вас дошкуляли. При цьому вам варто приділити увагу своїй внутрішній дитині. Дозвольте собі повеселитися, провести час із друзями та просто займатися тим, що приносить радість.

Це подарує вам натхнення. Завдяки тому, що ви наберетеся сил і задоволені своїм відпочинком, у вас відкриється друге дихання. І тоді беріться за роботу.

Козеріг

На вас чекає життєвий урок, який багато чого навчить. Не факт, що він буде приємним та легким. Однак ви повинні розуміти, що часом таке трапляється. Не варто злитися на обставини, адже ви не можете на них вплинути.

Не зациклюйтесь на смутку. Приділіть час своїй сім'ї, знайдіть заняття, яке вас відверне. Така вимушена пауза тільки здається згубною, насправді вам вона дуже допоможе.

Водолій

Почніть підбивати підсумки року. Згадайте свої успіхи і проаналізуйте події, якими ви незадоволені. Потім вам варто скласти план дій та чітко усвідомити, чи готові рухатися вперед.

Однак присвячувати весь тиждень самокопанню точно не варто. До вихідних у вас точно з'явиться бажання розважитись. Не відмовляйте собі, відпочиньте.

Риби

Ви будете насолоджуватися успіхом і радіти з того, що поряд з вами по-справжньому чесні люди. Розділіть щастя з друзями та дозвольте собі помріяти. Дивіться вперед лише з упевненістю, вам точно не варто сумніватися.