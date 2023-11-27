Гороскоп на неделю по картам Таро: каким знакам Зодиака удастся разбогатеть

Гороскоп по картам Таро, с 27 ноября по 3 декабря, сулит невероятные приключения некоторым знакам Зодиака. Кому-то повезет в любви, кто-то сумеет разбогатеть, а кому-то стоит ждать повышения на работе.

Что гороскоп по картам Таро сулит именно вашему знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

Вы получите заманчивое предложение на работе. Это будет напрямую влиять на вашу дальнейшую карьеру. А потому не стоит медлить, приступайте к работе и приближайте свой момент триумфа.

Для лучшей мотивации вам стоит установить для себя высокую планку. Когда вы добьетесь высот, вы получите не только щедрое вознаграждение. Успех в карьере наконец-то даст вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Телец

Вам повезет в личной жизни. Вы можете встретить свою вторую половинку, закрутить роман или же укрепить отношения со своим партнером. При этом вы найдете новых друзей и будете много веселиться.

Новая неделя готовит для вас массу приключений. Общайтесь с людьми, проводите как можно больше времени за пределами дома. Не упустите свой шанс!

Близнецы

Вы сможете начать новую жизни. Сбудется все, о чем вы мечтали. Однако не стоит останавливаться на достигнутом. Не прекращайте мечтать и стремитесь к переменам.

В ближайшие дни вы можете испытать удачу и рискнуть . Крутите колесо фортуны и не сомневайтесь в том, что вас ждут большие победы. Вас ждут серьезные трансформации, скучать точно не придется.

Рак

Вам стоит отпустить ситуацию, которая вас тревожит. Если вы понимаете, что стоите на одном месте или зацикливаетесь на проблеме, которую не в силах решить - просто начните что-то новое. И не стоит думать, что негатив будет идти за вами, он останется в прошлом.

Когда вы отпустите все плохое, в вашу жизнь придут радостные события. И вам точно не стоит портить себе настроение воспоминаниями и грустью. Начинайте жить настоящим.

Лев

Вам стоит готовиться к тому, что новая неделя будет максимально насыщенной. Вы получите новый опыт, не все будет даваться вам легко. Однако если вы сумеете сохранить веру в лучшее, вы со всем справитесь.

Найдите источник вдохновения и начните все с чистого листа. Порой стоит признать ошибку и сделать выводы. Будьте осторожнее с тратами, вы рискуете потерять деньги.

Дева

Вам придется набраться решимости. Кто-то испытывает ваше терпение, но вы почему-то не готовы поставить обидчика на место. Теперь же пришло время бороться за свое счастье.

Вспомните свои победы в прошлом. И подумайте, готовы ли смириться с поражением сейчас. Если ваш ответ "нет" - вы знаете, что вам нужно делать.

Весы

Новая неделя вас удивит. Не стоит зацикливаться на работе и постоянно думать о карьере. Подумайте о том, чего вы действительно хотите. Возьмите выходной и останьтесь наедине с собой.

Вам нужно упорядочить мысли, проработать свои эмоции и составить новый план. Уделите этому максимум своего времени. В результате вы получите то, к чему стремились несколько месяцев подряд.

Скорпион

В ближайшие дни вам стоит сохранять спокойствие. Не стоит рисковать и поддаваться импульсивным желаниям. Обдумывайте каждый свой шаг и постарайтесь не ошибиться.

Прислушайтесь к советам и не отбрасывайте чужую точку зрения, если вы с ней не согласны. Вероятно, вам стоит научиться смотреть шире. Именно этот навык обеспечит вашу победу уже в обозримом будущем.

Стрелец

Новая неделя позволит вам разобраться с проблемами, которые вас донимали. При этом вам точно стоит уделить внимание своему внутреннему ребенку. Позвольте себе повеселиться, провести время с друзьями и просто заниматься тем, что приносит радость.

Это подарит вам вдохновение. Благодаря тому, что вы наберетесь сил и будете довольны своим отдыхом, у вас откроется второе дыхание. И вот тогда беритесь за работу.

Козерог

Вас ждет жизненный урок, который многому научит. Не факт, что он будет приятным и легким. Однако вы должны понимать, что порой такое случается. Не стоит злиться на обстоятельства, ведь вы никак не можете на них повлиять.

Не зацикливайтесь на грусти. Уделите время своей семье, найдите занятие, которое вас отвлечет. Такая вынужденная пауза только кажется губительной, на самом деле она вам очень поможет.

Водолей

Начните подводить итоги года. Вспомните о своих успехах и проанализируйте события, которыми вы недовольны. Затем вам стоит составить план действий и четко осознать, готовы ли двигаться вперед.

Однако посвящать всю неделю самокопанию точно не стоит. К выходным у вас точно появится желание развлечься. Не отказывайте себе, отдохните.

Рыбы

Вы будете наслаждаться успехом и радоваться тому, что рядом с вами по-настоящему честные люди. Разделите счастье с друзьями и позвольте себе помечтать. Смотрите вперед лишь с уверенностью, вам точно не стоит в себе сомневаться.