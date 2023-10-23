Гороскоп на тиждень по картах Таро: дізнайтесь, на кого чекає неземне багатство

На вас чекає достаток. Ви зможете зосередитися на турботі про себе, зайнятися творчістю та налагодити стосунки. Ви купатиметеся в грошах, якщо знайдете справу, в якій розкриєте свій потенціал.

Вам варто бути рішучими, це принесе успіх. Прагніть кращого життя і не бійтеся перешкод. Перемога вже близько, проте пам'ятайте, що в гонитві за щастям важливо не втратити рівновагу. В усьому важливий баланс.

Новий тиждень принесе вам любовні пригоди. Ви зможете знайти свою другу половинку або зміцнити стосунки з тим, хто вам дорогий. Відкрийте серце і не бійтеся пристрасті. Дайте волю емоціям та не стримуйте себе.

Лев

Новий тиждень принесе вам привід для радості. Діліться своїм щастям з оточуючими і не шкодуйте добрих слів. Дайте волю внутрішній дитині та влаштуйте справжнє свято життя.

Діва

Вам варто провести час на самоті. Оцініть свої вчинки, займіться аналізом усього, що відбувається. Не варто чекати на поради від друзів, вам потрібно навчитися вирішувати проблеми самостійно.

Терези

Ви зможете порадіти, справедливість нарешті переможе. Закопайте сокиру війни і залиште всі образи в минулому. Настав час рухатися вперед, дійте чесно і не переходьте на бік зла.

Скорпіон

У ваше життя увірвуться раптові зміни. Не бійтеся спалювати мости та руйнувати стереотипи. Ви отримаєте чимало можливостей для розвитку та зростання. Використовуйте цей шанс.

Вам варто зменшити темп. Не намагайтеся контролювати все довкола. Часом варто пригальмувати, це не буде вашим програшем - це дасть вам можливість оцінити те, що відбувається, і ухвалити правильне рішення.