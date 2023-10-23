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Гороскоп на неделю по картам Таро: узнайте, кого ждет неземное богатство

Узнайте, что сулят карты Таро (фото pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп по картам Таро, с 23 по 29 октября 2023 года, сулит некоторым знакам Зодиака огромное счастье. Кому-то повезет в любви, а кто-то сорвет куш.

Что новая неделя готовит именно для вашего знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на astrotalk.

Вас ждет изобилие. Вы сможете сосредоточиться на заботе о себе, заняться творчеством и наладить отношения. Вы будете купаться в деньгах, если найдете дело, в котором раскроете свой потенциал.

Вам стоит быть решительными, это принесет успех. Стремитесь к лучшей жизни и не бойтесь препятствий. Победа уже близко, однако помните о том, что в погоне за счастьем важно не потерять равновесие. Во всем важен баланс.

Новая неделя принесет вам любовные приключения. Вы сможете найти свою вторую половинку или же укрепить отношения с тем, кто вам дорог. Откройте сердце и не бойтесь страсти. Дайте волю эмоциям и не сдерживайте себя.

Лев

Новая неделя принесет вам повод для радости. Делитесь своим счастьем с окружающими и не жалейте добрых слов. Дайте волю ребенку внутри себя и устройте настоящий праздник жизни.

Дева

Вам стоит провести время в одиночестве. Оцените свои поступки, займитесь анализом всего, что с вами происходит. Не стоит ждать советов от друзей, вам нужно научиться решать проблемы самостоятельно.

Весы

Вы сможете порадоваться, справедливость наконец-то восторжествует. Заройте топор войны и оставьте все обиды в прошлом. Пришло время двигаться вперед, поступайте честно и не переходите на сторону зла.

Скорпион

В вашу жизнь ворвутся внезапные перемены. Не бойтесь сжигать мосты и разрушать стереотипы. Вы получите немало возможностей для развития и роста. Используйте этот шанс.

Вам стоит сбавить темп. Не пытайтесь контролировать все вокруг. Порой стоит притормозить, это не будет вашим проигрышем - это даст вам возможность оценить происходящее и сделать правильное решение.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака притягивают богатство.

Также мы рассказывали, что астрологи назвали худших мужей по знаку Зодиака.

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