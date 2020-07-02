Гороскоп Таро на июль: карты сулят нам сюрпризы и крутые перемены

Гороскоп по картам Таро расскажет, какие сюрпризы и перемены готовит нам судьба в июле 2020 года. Таропрогноз поможет сориентироваться, чего ждать и к чему готовится в таких ключевых жизненных сферах, как любовь, деньги и карьера.

Прогнозом поделилась таролог и эзотерик Анастасия Лисицына, пишет ТСН.

Прогноз Таро в сфере любви на июль 2020

Любовь и отношения характеризует карта "Солнце". Эта карта положительная, говорит про важность общения в паре, а также о щедрости, счастье, творчестве, развитии.

В июле можно получить признание в любви, найти нового друга, а также избавиться от мешающих развитию иллюзий. Верьте в себя и сможете стать центром в отношениях - говорит "Солнце".

Также эта карта напоминает нам, что партнера перевоспитывать не нужно. Любите и принимайте его таким, каков он есть.

Прогноз Таро в сфере работы и карьеры на июль 2020

Здесь ситуацию удачно описывает карта Таро под названием "Королева кубков". Она рассказывает про мягкость, осознание чувств и образное мышление. То есть, подсказывает нам, что по карьерной лестнице в июле стоит двигаться, как вода.

Проявите доброту и понимание, найдите гармонию и внутренний баланс в себе, освойте мудрость во всем, что вы делаете.

Не исключено, что на работе к вам потянутся люди, которые будут нуждаться в поддержке и сострадании. Также, чтобы удачно двигаться на работе, стоит избавиться от злости и обид и стать более сострадательным.

Прогноз Таро в сфере финансов на июль 2020

Этот летний месяц в денежной сфере характеризует карта Таро под названием "Колесо Фортуны". Карта говорит про успех, перст судьбы, особое ощущение времени, а также поворотный пункт на жизненном пути.

Каждый момент в жизни человека может стать переломным и быть стартом для нового цикла, - говорит нам карта.

Вас подхватит жизненный поток, и этому стоит довериться. Успех стучится в ваши двери, поэтому не упустите свой шанс на лучшую жизнь и новые возможности. Однако, не задирайте нос слишком высоко, ведь "Колесо Фортуны" может как поднять вас, так и сбросить.

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