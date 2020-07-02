Гороскоп Таро на липень: карти обіцяють нам сюрпризи і карколомні зміни

Гороскоп по картах Таро розповість, які сюрпризи й зміни готує нам доля в липні 2020 року. Таропрогноз допоможе зорієнтуватися, чого чекати й до чого готуватися в таких ключових життєвих сферах, як кохання, гроші та кар'єра.

Прогнозом поділилася таролог і езотерик Анастасія Лісіцина, пише ТСН.

Прогноз Таро у сфері кохання на липень 2020

Кохання і стосунки характеризує карта "Сонце". Ця карта позитивна, говорить про важливість спілкування в парі, а також про щедрість, щастя, творчість і розвиток.

У липні можна отримати зізнання в коханні, знайти нового друга, а також позбутися ілюзій, що заважають розвитку. Вірте в себе і зможете стати центром у стосунках - каже "Сонце".

Також ця карта нагадує нам, що перевиховувати партнера не потрібно. Любіть і приймайте його таким, яким він є.

Прогноз Таро у сфері роботи та кар'єри на липень 2020

Тут ситуацію вдало описує карта Таро під назвою "Королева кубків". Вона розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів і образне мислення. Тобто, підказує нам, що по кар'єрних сходах в липні варто рухатися, як вода.

Проявіть доброту і розуміння, знайдіть гармонію і внутрішній баланс в собі, освойте мудрість у всьому, що ви робите.

Не виключено, що на роботі до вас потягнуться люди, які будуть потребувати підтримки й співчуття. Також, щоб вдало рухатися на роботі, варто позбутися від злості та образ і стати більш співчутливим.

Прогноз Таро у сфері фінансів на липень 2020

Цей літній місяць в грошовій сфері характеризує карта Таро під назвою "Колесо Фортуни". Карта говорить про успіх, перст долі, особливе відчуття часу, а також поворотний пункт на життєвому шляху.

Кожен момент життя людини може стати переломним і бути стартом для нового циклу, - говорить нам карта.

Вас підхопить життєвий потік, і цьому варто довіритися. Успіх стукає у ваші двері, тому не пропустіть свій шанс на краще життя і нові можливості. Однак, не задирайте ніс занадто високо, адже "Колесо Фортуни" може як підняти вас, так і скинути.

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