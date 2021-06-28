Гороскоп Таро на неделю для всех знаков Зодиака: кого ждет фантастическое везение

Гороскоп по картам Таро на неделю с 28 июня по 4 июля расскажет всем знакам Зодиака, в какой сфере жизни каждого из нас ждет удача, везение и счастье. Кто будет успешен с финансами? Кому посчастливиться в любви? Кто сможет добиться успехов в бизнесе, карьере, работе? Обо всем этом и не только - читайте ниже в нашем материале.

Овен

Карта "Влюбленные" говорит, что Овнам на этом неделе придется принять важное решение. Если определитесь с целями и прислушаетесь к сердцу, сможете изменить жизнь к лучшему. Аркан "Верховная жрица" призывает представителей знака действовать, но не спешить, слушать знаки Вселенной, свою интуицию и обращать внимание на детали. Начало июля, судя по карте "Император", будет активным. Вы сможете совершить прорыв, если станете полагаться на логические выводы, а не на эмоциональные порывы.

Телец

Аркан "Звезда" говорит, что этот период будет очень успешным для Тельцов. Важно заниматься своими делами и при этом не бояться провалов, а также не сворачивать с намеченного пути. Карта "Суд" указывает на перспективные возможности. Тут главное не сомневаться в себе и действовать активно. Аркан "Сила" рекомендует людям, рожденным под этим знаком, мыслить позитивно и тогда сложные дела будут даваться с легкостью. У вас есть все силы и знания, чтобы выиграть.

Близнецы

Карта "Солнце" сулит Близнецам приятные жизненные перемены. Аркан говорит, что препятствий для воплощения в жизнь самых смелых планов не будет. Карта "Повешенный" значит, что для вас пришло время разобраться с ошибками и недочетами, а также не сомневаться в себе. Карта "Император" предвещает вам позитивное время, но только в том случае, если вы перестанете потакать минутным прихотям и желаниям. Аркан говорит, что вы будете решительными, напористыми и сможете решить самые важные дела и задачи.

Рак

Аркан "Дьявол" говорит Ракам, что вам пора бы отказаться от вредных привычек и перестать потакать сиюминутным слабостям. Вас на этой неделе ждет проверка на прочность, и счастье будет тому, кто ее пройдет. Карта "Верховная жрица" подсказывает, что пришло время прислушиваться к своему внутреннему голосу и прекратить торопить события. А вот аркан "Правосудие" призывает представителей знака быть честными и сохранять непредвзятость во всем. Следите за каждым своим словом, ведь оступившись сейчас придется долго расхлебывать последствия ошибок.

Лев

Карта "Умеренность" говорит Львам о важности сосредоточиться на поставленных заданиях и выполнять нужную работу без лишней спешки. Когда вы найдете золотую середину, у вас все начнет получаться. Аркан "Луна" предупреждает представителей знака, что в достижении новых успехов вам могут помешать страхи и опасение. Но бояться не стоит, чтобы не отдалить намеченные цели. Карта "Отшельник" призывает вас найти время для размышлений и отдыха. Таким способом вы сможете на время выпасть из дел, но использовать его для того, чтобы обдумать дальнейшие планы и вернуться к их воплощению с дополнительным энтузиазмом.

Дева

Карта "Мир" укажет Девам на благоприятное развитие событий. Ваша цель близка и достичь ее получится за короткое время, при этом не следует гоняться за иллюзиями и сконцентрироваться на реальных задачах. А вот карта "Дьявол" указывает, что в середине недели Деву ждут испытания. События будут развиваться неблагоприятно для вас, но только если вы поддадитесь прихотям и сиюминутным желаниям. Аркан "Луна" Указывает на страхи и опасения, которые будут вам очень мешать. Боритесь с ними, дабы не казаться в плен собственных заблуждений.

Весы

Аркан "Иерофант" сулит Весам большие успехи уже в начале недели. Но при условии, что вы будете добродетельными, поступать будете честно и не размениваться на мелочи. Если вы задействуете свои лучшие качества, успех не заставит себя ждать. По карте "Дьявол" вам доведется бороться с соблазнами. А вот аркан "Влюбленные" говорит о необходимости сделать выбор в пользу развития. Вам предстоит совершить прорыв в делах и личной жизни, при этом полагаться нужно на собственные ощущения.

Скорпион

По карте "Солнце" Скорпионов ждет отличное начало недели. Она указывает на отсутствие помех и возможность реализовать самые смелые планы. Карта "Иерофант" призывает вас следовать по выбранному пути и заниматься осознанным трудом, не отвлекаясь. Такая тактика поможет успешно завершить первый летний месяц и начать июль с новых достижений. Карта "Повешенный" говорит о необходимости искать пути развития, и если встретите преграды, не штурмуйте их, теряя силы, а находите новые способы для преодоления трудностей.

Стрелец

Карта "Солнце" откроет неделю, суля вам прекрасные возможности. Стрельцы смогут достичь успехов, если будут смотреть в будущее с оптимизмом и не станут опускать рук. "Умеренность" в раскладе - карта, призывающая вас не спешить. По этому аркану нельзя принимать скоропалительные решения и торопить события, чтобы не упустить значимые детали. По карте "Суд" Стрельцы смогут освободиться от трудностей, совершить прорыв и завоевать доверие окружающих. Аркан говорит о возможности завершить тянущиеся из прошлого дела в короткий срок, если не лениться.

Козерог

Карта "Башня" указывает на неизбежные перемены, и Козероги больше не смогут от них скрываться. Они приведут к лучшему, если не сопротивляться и дать событиям произойти. По карте "Колесо Фортуны" Козероги будут находиться в эпицентре событий, не все из которых будут понятны. Вам следует плыть по течению, не забывая подмечать детали, чтобы в нужный момент приступить к активным действиям. По аркану "Император" Козероги смогут обрести отменную репутацию и завоевать новые вершины.

Водолей

Карта "Иерофант" говорит представителям знака, что настало время определиться с планами, перестать тратить время впустую и начать работать на собственное процветание. По аркану "Сила" вам важно поймать настрой на оптимистическую волну, дабы временные неурядицы не смогли вас выбить из колеи. Не откладывайте дела в долгий ящик и успех вам обеспечен. Карта "Колесо Фортуны" говорит, что вы сможете сорвать куш, но нужно внимательно следить за ходом событий и не принимать опрометчивые решения.

Рыбы

Неделю открывает аркан "Умеренность", который призывает Рыб не спешить, экономить силы и тогда никакие временные трудности вам не страшны, а результат оправдает все ожидания. "Солнце" - карта победы и триумфа, которая поможет Рыбам поставить точку в сложном деле и даже отдохнуть после активной работы. Карта "Влюбленные" сулит Рыбам необходимость делать выбор. Вам доведется определиться с дальнейшими целями, прислушаться к себе, чтобы найти свой путь к успеху.