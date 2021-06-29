Гороскоп Таро на липень 2021: кому зі знаків Зодіаку шалено пощастить, а кого чекають труднощі

Гороскоп за картами Таро на липень 2021 розповість кожному зі знаків Зодіаку, що нас чекає в епіцентрі літа в стосунках, роботі, фінансах. Хто стане головним пестунчиком долі в липні, а кому доведеться долати труднощі і негаразди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Овен

Липень вимагає від Вас раціонального планування, контролю за витратами коштів, жорсткого контролю за ходом процесу і цільовою витратою коштів.

Хоча фінансова ситуація досить стабільна, головне – не перетворюйте себе в "божество" для сім’ї, навіть якщо близькі люди також вірять у Вашу святість. Адже тоді перестанете адекватно сприймати світ і ситуацію. А це може спричинити втрати саме у фінансах. Стан здоров’я – хороший. Але не намагайтеся втримати всі психологічні проблеми в собі, бо це може призвести до психологічних навантажень. Порада: приймаючи рішення, виключити емоції.

Телець

Навіть якщо здається, що весь світ проти Вас – не варто проводити в риданнях весь день. Липень прогнозує для Тельців емоційні переживання. Проте це не підстава закриватися і обмежувати себе у спілкуванні зі справжніми друзями. Головне в такому стані – розпізнати фальшивих приятелів і приятельок, оскільки саме вони можуть наживатися на Вашому нестабільному стані. Саме ці емоційні переживання можуть загнати Вас у депресію. Але життя ж насправді гарна штука. Порада: заспокойтеся і намагайтеся зробити все, щоб ця ситуація не повторилася.

Близнюки

В липні Близнюки будуть змушені робити те, що не хочеться, але треба (офіс, боротьба з бур’янами тощо). Важливо при цьому всьому не збайдужіти до маленьких радощів життя, озирніться – поруч є підтримка рідних і близьких.

Важка робота – теж робота. І навіть якщо в майбутньому вона не принесе дивідендів, але справа буде зроблена і це принесе полегшення. Обережно! З таким станом речей фізична втома не за горами. Тому остерігайтеся травм, м’язових блоків та апатії. Порада: інколи треба зробити те, що не хочеться. Але це необхідна справа в липні, яка принесе радість потім.

Рак

Відразу порада: спробуйте щось незвичне, нехарактерне Вам: змініть зачіску, маршрут, стиль одягу. Якщо виникатимуть проблеми або ж такі вже є – обов’язково розробіть стратегію (хоча б на папері). Адже Ваші звичні вчинки не будуть ефективними. І в ніякому разі не застосовуйте силу для вирішення ситуацій силові рішення! Порада: тактика, стратегія, використання слабкостей противника – ось Ваша сила. Проте не перехитріть самого/саму себе.

В питанні здоров'я – може варто придивитися і до народних методів (але при цьому порадьтеся з лікарем). Загальний фінансовий стан благополучний, бо ж знайдете можливість викрутитися із несприятливих умов.

Лев

А тепер спитайте себе в липні – чому Ви так часто зосереджені на собі? Що, нецікаво, всього досягли, перенасиченість? От саме в цьому стані Ви не прогайте і оцініть шанси, які Вам дає доля. Так, в липні Лев демонструє оточуючим безліч не найприємніших емоційних станів: нарцисизм, егоїзм, нудьгу, апатію. Тому є небезпека, що стан здоров’я (фізичний і емоційний) потребуватиме уваги. Зверніть увагу на нові методи лікування (і знову – не забудьте про консультацію з лікарем). Але загалом немає приводів для занепокоєння. Радійте і насолоджуйтеся тим, чого вже досягли. Більш того, в найближчій перспективі падіння рівня доходу не передбачається, а однією з головних проблем може стати нудьга, яка може звести нанівець всі спроби долі дати довгострокову гарантію благополуччя. Порада: остерігайтеся бути іграшкою в чужих руках.

Діва

Спільна праця і спільний інтерес – ось що буде рухати Вас вперед. Так, в будь-якому колективі можливі непорозуміння, втрата цілей. Але є і перспектива реалізації проєктів і доходів (дивідендів). Хороший стан здоров'я. Важливо дотримуватися режиму, проводити планові оздоровчі заходи. А ситуація зі здоров'ям може навіть і поліпшуватися. І не намагайтеся робити все самотужки – командна робота в липні принесе задоволення. Важливо при цьому всьому не втратити з поля зору своїх рідних і близьких, збайдужіти до маленьких радощів життя, озирніться – поруч є підтримка. Порада: подумайте про співпрацю для реалізації своїх проєктів.

Терези

Зупиніться. Подумайте. Зважте. Ви не можете впливати на всі події.

Інколи найкраща дія – це бездіяльність. Зараз саме та точка відліку, коли не можна допустити втрати того, що вже маєш. Хочете посваритися – промовчіть. Бажаєте війни і бою – не варто, втрати можуть бути великі і непередбачувані. Тому і для здоров’я буде корисніше пригальмувати, щоб уникнути травм, аварій і катастроф, а також нервових зривів. І у кожного свій масштаб катастрофи: для когось це зламаний ніготь, а для інших забруднення довкілля. Але Ви будете змушені відреагувати на цей стан, хоча в інший момент Ви б на це не звернули б увагу. Порада: нічого не робіть. Подумайте, як мінімізувати втрати.

Скорпіон

Ну що, Скорпіони щасливчики в липні! Нарешті хмари розвіялися і вийшло ласкаве сонце. Прилив енергії, і стан внутрішнього тепла і задоволення від роботи. Важко знайти негатив. Якщо він трапиться, то це буде щось дивне, дуже неординарне. Стан щастя. Відмінне здоров'я. Але остерігайтеся сонячних ударів і перегрівання (що логічно для літа). Не завадить санаторій та здорове харчування.

Не перегоріть на роботі, а краще проведіть час з дітьми. В кар’єрі позитивний стан – на роботу із задоволенням, додому теж із задоволенням. Нормальна, комфортна ситуація. Порада: зосередьте увагу на інтересах сім'ї.

Стрілець

Протягом місяця Вас чекають дружні і позитивні відносини. Пристрасті згасли і настав час спокою та емоційної стабільності. Якщо Ви очікували на запальні відносини, то спокійно – це не для липня. Проте в атмосфері дружби не сплутайте приятелів із корисливими і улесливими випадковими знайомими. Відносини з родичами практично ідеальні. Спорідненість підкріплюється обопільною симпатією, наявністю спільних тем для розмов і, можливо, спільними справами. Здоров’я теж не підведе. Головне зараз – позитивне мислення. Якщо прагнете прибутку, то подбайте про якісну комунікацію з партнерами, колегами, підлеглими використовуйте свою чарівність і приязність. Порада: приділіть увагу дружньому спілкуванню.

Козеріг

Пильність і обережність – ось Ваше гасло для липня! Навіть якщо хтось або щось приводить Вас в стан збудження – перевірка не завадить. Не варто приймати спонтанні і невиважені рішення: ні в сімейних стосунках, ні в ділових відносинах. Можливо, Ви хочете все і зараз, але потерпіть. Разом з тим, не варто перебільшувати свої проблеми. Інакше пригнічений стан викличе депресії та нездоровий песимізм. Стежте за витратами, краще скрупульозність зараз, ніж поганий фінансовий стан завтра. Порада: не вплутуйтеся а авантюри.

Водолій

Трохи магії Вам у липні не завадить. В липні Ви будете жадібні – до насолоди, до життя, до відносин. Але варто вчасно зупинитися, щоб не розпорошувати себе на "все і зразу". Інакше ентузіазму надовго не вистачає, і намічена мета не буде досягнутою. Велика ймовірність, що в життя увірветься новизна – співробітники, методи, область діяльності, абсолютно необмежений підхід. Головне робити те, чого ще ніколи не робили. І так, інколи нахабство – це друге щастя. Відмінне, чудове здоров'я. У Вас великий запас внутрішньої енергії, продовжуйте вести активний, рухливий спосіб життя. Порада: час діяти!

Риби

Риби, для Вас липень – це час трансформації. Відносини в сім’ї, на роботі досягають свого піку. І потім зміни (любов з першого погляду, звільнення, одруження, розлучення тощо). А от який буде результат змін – покаже життя. Пильнуйте здоров’я, адже зміни теж не завжди бувають позитивними. Прислухайтеся до порад лікаря, як ніколи. Фінансова ситуація – стабільно спокійно. Хоча підвищення доходів не передбачається, проте це дає Вам можливість обдумати робочу ситуацію і напрацювати стратегію для уникнення вибухових ситуацій. Порада: не бійтеся змін, дозвольте їм відбутися.