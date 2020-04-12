Самый точный гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня 12 апреля 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 12 апреля рассказали, кого ждут неудачи, а кого - везение

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов сулит хорошие времена, однако без трудностей также не обойдется. Будущее однозначно станет лучше, если взять себя в руки и предпринять важное решение.

Какие знаки Зодиака наладят отношения с близкими, а кто будет на грани конфликта? Кому повезет с финансами, а кого ждут убытки - читайте в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам придется сделать выбор - провести день с любимыми людьми или наладить рабочие моменты. Конечно, не хотелось бы ограничивать себя и выбирать что-то одно, однако в данной ситуации иначе не получится.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам в этот день стоит избегать физической активности. Звезды предупреждают, что возможны травмы, которые могут привести к плачевным последствиям.Также будьте осторожны на дорогах.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня нужно сфокусироваться на конкретном задании. Если Вы хотите себя реализовать - подумайте, какое хобби приносит больше всего удовольствия и не распыляйтесь на все и сразу.

Рак (22.06 - 22.07)

Звезды помогут Ракам воплотить в реальность все фантазии, стоит только захотеть. Оптимизм и хорошее настроение помогут данному Зодиаку справиться со всеми препятствиями.

Лев (23.07 - 23.08)

За что бы Львы сегодня не брались, звезды гороскопа советуют не спешить, ведь существует риск принять необдуманное решение. Поэтому важно приложить все усилия, чтобы удержать себя в руках.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня у Дев наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Девы смогут не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинуться далеко вперед.

Весы (24.09 - 23.10)

Звезды советуют Весам открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! Главное - верить, иначе вы обречены вечно плестись позади.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День наделяет Скорпиона мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако те, которые останутся, стоит немедленно реализовать.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг у Стрельцов будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать ресурсы на повседневные домашние дела.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня для всех Козерогов - прекрасный день для бизнеса. Звезды оказывают Козерогам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Будьте на чеку!

Водолей (21.01 - 20.02)

Сила воли Водолеев несколько раз подвергнется серьезным испытаниям, но тех, кто их преодолеет, ждет заслуженное вознаграждение. Поэтому важно собрать всю волю в кулак и пройти препятствия с достоинством.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Звезды советуют Рыбам оставаться благоразумными и не терять бдительности в финансовых вопросах. Для достижения материального благополучия придется приложить значительные усилия.

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