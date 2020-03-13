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Гороскоп на сегодня: Стрельцам нельзя брать в долг, а Рыбам пора на шоппинг

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 05:00
Гороскоп на сегодня: Стрельцам нельзя брать в долг, а Рыбам пора на шоппинг
Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 13 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц будет напряженным и хлопотным. Звезды обещают кардинальные перемены для всех представителей зодиакального созвездия и обещают много интересных встреч и поездок.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 13 марта

Овен. Стоит отпустить прошлое, как позитивное, так и негативное, так как это мешает развитию в настоящем и блокирует интересные предложения.

Телец. Сегодня могут помешать рабочие вопросы, которые не были выполнены ранее. Сначала нужно от них избавиться, а потом уже приступать к новым проектам, которые добавят уверенности.

Близнецы. Сегодня ваши планы будут напоминать хаос, так как вы до сих пор не определились с четкими задачами на жизнь.

Рак. Сегодня не стоит скромничать. Звезды сулят успех и поддержку всех смелых идей, даже если они находятся только в процессе становления.

Лев. Сегодня ожидайте прекрасную новость – проблема, над которой вы бились уже давно, наконец-то разрешится сама собой. Вам останется только порадоваться.

Дева. Сегодня придется приложить усилия, чтобы добиться успеха. Не пожалейте времени на то, чтобы разобраться во всех делах.

Весы. В этот день могут возникнуть невероятные мысли и идеи. Астрологи рекомендуют к ним прислушаться и не воспринимать критически.

Скорпион. Сегодня у вас откроется дар ясновидения, и вы сможете наконец-то четко представить свое будущее и нащупать дорогу, которая к нему приведет.

Стрелец. Сегодня не стоит давать или брать деньги в долг – это сулит неприятности. Но в целом день хорош для финансовых трат.

Козерог. Звезды сулят неожиданный финансовый подарок, который поможет наладить финансовое положение в ближайшее время.

Водолей. Откажитесь сегодня от привычных рамок и стереотипов, принимайте мир с широко распахнутыми объятиями.

Рыбы. Сегодня удачный день для шоппинга, а также для продажи тех вещей, которые вам уже не понадобятся.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака в марте ждет серьезная материальная прибыль.

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