Гороскоп на сьогодні: Стрільцям не можна брати в борг, а Рибам час на шопінг

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 13 березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший весняний місяць буде напруженим і важким. Зірки обіцяють кардинальні зміни для всіх представників зодіакального сузір'я та обіцяють багато цікавих зустрічей і поїздок.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 13 березня

Овен. Варто відпустити минуле, як позитивне, так і негативне, оскільки це заважає розвитку в сьогоденні та блокує цікаві пропозиції.

Тілець. Сьогодні можуть перешкодити робочі питання, які не були виконані раніше. Спочатку потрібно від них позбутися, а потім вже приступати до нових проєктів, які додадуть впевненості.

Близнюки. Сьогодні ваші плани будуть нагадувати хаос, оскільки ви до цього часу не визначилися з чіткими завданнями на життя.

Рак. Сьогодні не варто соромитись. Зірки обіцяють успіх і підтримку всіх сміливих ідей, навіть якщо вони перебувають у процесі становлення.

Лев. Сьогодні чекайте чудову новину – проблема, над якою ви билися вже давно, нарешті вирішиться сама собою. Вам залишиться тільки порадіти.

Діва. Сьогодні доведеться докласти зусиль, щоб домогтися успіху. Не пошкодуйте часу на те, щоб розібратися у всіх справах.

Ваги. В цей день можуть виникнути неймовірні думки та ідеї. Астрологи рекомендують до них прислухатися і не сприймати критично.

Скорпіон. Сьогодні у вас відкриється дар ясновидіння, і ви зможете нарешті чітко уявити своє майбутнє і намацати дорогу, яка призведе до нього.

Стрілець. Сьогодні не варто давати або брати гроші в борг – це обіцяє неприємності. Але в цілому день гарний для фінансових витрат.

Козоріг. Зірки обіцяють несподіваний фінансовий подарунок, який допоможе налагодити фінансове становище найближчим часом.

Водолій. Відмовтеся сьогодні від звичних рамок і стереотипів, приймайте світ з широко розкритими обіймами.

Риби. Сьогодні вдалий день для шопінгу, а також для продажу тих речей, які вам уже не знадобляться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого зі знаків Зодіаку в березні чекає серйозна матеріальний прибуток.