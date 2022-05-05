Гороскоп на сегодня: кому из знаков Зодиака повезет, а кого ждут неудачи

Овен, с 21 марта по 20 апреля

Решите важные моменты в первой половине дня и дайте себе отдохнуть от дел во второй половине. Тогда день пройдет успешно.

Телец, с 21 апреля по 20 мая

То, что вам было так невероятно трудно еще вчера, вы можете сделать почти случайно сегодня. Вас ждет неплохой день.

Близнецы, с 21 мая по 20 июня

У вас есть основания снова начать относиться к делам легко. Вы увидите первые результаты своей работы.

Рак, с 21 июня по 22 июля

Лучше не сердиться на тех, кто отказывается вам помочь. Просто ограничьте общение с этими людьми, и помните: хочешь сделать что-то хорошее, сделай это сам.

Лев, с 23 июля по 23 августа

Сегодня не день для чрезмерных обязательств. Вы уже знаете, что не каждую мечту можно осуществить сразу.

Дева, с 24 августа по 23 сентября

Это идеальный день, чтобы наконец привлечь внимание других. Вы будете на высоте, а ваши аргументы - весомыми.

Весы, с 24 сентября по 23 октября

На самом деле, у вас есть много причин, чтобы расстраиваться. Но вы разрулите сложные ситуации с юмором.

Скорпион, с 24 октября по 22 ноября

Не сомневайтесь, когда появятся новые возможности. Схватите их раньше, чем это сделают другие.

Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря

У вас точно нет причин сдаваться. Берегите силы, пока ситуация не потребует от вас конкретных действий.

Козерог, с 22 декабря по 20 января

Оказавшись в тупике, стоит пересмотреть свои позиции и подходы. Ведь выход есть всегда.

Водолей, с 21 января по 19 февраля

Своей самоуверенной манерой вы иногда мешаете другим подступиться к вам. Постарайтесь быть немного проще.

Рыбы, с 20 февраля по 20 марта

Астрологи говорят, что теперь настало время снова отдать все, чтобы создать основу для будущего успеха.