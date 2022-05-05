Гороскоп на сьогодні: кому зі знаків Зодіаку пощастить, а кого чекають невдачі

Гороскоп на сьогодні розповість кожному зі знаків Зодіаку, що їх чекає 5 травня 2022 року. Кому пощастить, а кому не дуже?
Про це пише NDR.
Овен, з 21 березня по 20 квітня
Вирішіть важливі моменти в першій половині дня і дайте собі відпочити від справ у другій половині. Тоді день мине успішно.
Телець, з 21 квітня по 20 травня
Те, що вам було так неймовірно важко ще вчора, ви можете зробити майже випадково сьогодні. Вас чекає непоганий день.
Близнюки, з 21 травня по 20 червня
У вас є підстави знову почати ставитися до справ легко. Ви побачите перші результати своєї роботи.
Рак, з 21 червня по 22 липня
Краще не сердитися на тих, хто відмовляється вам допомогти. Просто обмежте спілкування з цими людьми, і пам'ятайте: Хочеш зробити щось добре, зроби це сам.
Лев, з 23 липня по 23 серпня
Сьогодні не день для надмірних зобов’язань. Ви вже знаєте, що не кожну мрію можна здійснити відразу.
Діва, з 24 серпня по 23 вересня
Це ідеальний день, щоб нарешті привернути увагу інших. Ви будете на висоті, а ваші аргументи - вагомими.
Терези, з 24 вересня по 23 жовтня
Насправді, у вас є багато причин, аби засмучуватися. Але ви розрулите складні ситуації з гумором.
Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада
Не вагайтеся, коли з'являться нові можливості. Схопіть їх раніше, ніж це зроблять інші.
Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня
У вас точно немає причин здаватися. Бережіть сили, поки ситуація не завимагає від вас конкретних дій.
Козеріг, з 22 грудня по 20 січня
Опинившись у глухому куті, варто переглянути свої позиції та підходи. Адже вихід є завжди.
Водолій, з 21 січня по 19 лютого
Своєю самовпевненою манерою ви іноді заважаєте іншим підступитися до вас. Постарайтеся бути трохи простіше.
Риби, з 20 лютого по 20 березня
Астрологи кажуть, що тепер настав час знову віддати все, щоб створити основу для майбутнього успіху.
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