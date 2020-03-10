Гороскоп на сегодня: кому из знаков Зодиака повезет 10 марта

Гороскоп на март гласит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет напряженный месяц. Однако этот период будет насыщенным и богатым на различные изменения в жизни и судьбоносные встречи.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака во вторник, 10 марта и сообщили, кого ждет невероятная удача в делах.

Овен

Звезды сулят поход в ресторан и общение с коллегами и партнерами. Такое неформальное общение станет очень продуктивным.

Телец

День может быть опасным, так как есть риск получить травму в попытке поставить собственный рекорд. Астрологи рекомендуют себя поберечь и отдохнуть от суеты.

Близнецы

День начнется с отчаяния, но к вечеру ситуация кардинально изменится и грусть сменится эйфорией.

Рак

Астрологи советуют не поддаваться обстоятельствам и не опускать руки, так как это может существенно повлиять на будущее.

Лев

Не стоит проявлять инициативу на работе, так как старания не будут вознаграждены. Звезды советуют занять выжидательную позицию.

Дева

В этот день стоит прислушиваться к себе, а не к окружающими миру. Именно сегодня в голову могут прийти самые гениальные идеи.

Весы

День не подходит для новых начинаний. Астрологи советуют закончить старые дела, которые уже давно требовали внимания.

Скорпион

Если сегодня жизнь вам покажется не очень разнообразной или скучной, то вы можете устроить себе праздник. Достаточно только желания.

Стрелец

В этот день стоит переступить собственный страх и попробовать себя в новой роли. Можно начать совершенно новый проект.

Козерог

Будьте осторожны, сегодня рядом может оказаться человек не самыми лучшими намерениями. Контролируйте ситуацию, особенно, если она кажется слишком расслабленной.

Водолей

День примирения. Астрологи советуют связать себя узами брака с любимым человеком или помириться с другом.

Рыбы

Этот день стоит посвятить отдыху, особенно, если вы в последнее время эффективно и продуктивно работали.