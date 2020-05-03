Гороскоп на сегодня: кого поджидают приятные сюрпризы 3 мая

Гороскоп на сегодня 3 мая 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 3 мая рассказали, какие сюрпризы уготовала судьба каждому знаку Зодиака

Гороскоп на май гласит о том, что последний месяц весны будет преподносить приятные сюрпризы большинству представителей зодиакального созвездия. Возможны небольшие хлопоты и неурядицы, но они будут быстро и легко решаться.

Астрологи дали прогноз на 3 мая для всех знаков Зодиака и рассказали, какие сюрпризы принесут звезды.

Овны. Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется. На работе все будет идти как по маслу – задачи вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в долгий ящик из-за их чрезмерной сложности.

Тельцы. Следует проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, если чувствуете чрезмерную усталость. Стоит заниматься привычными делами. Вряд ли будут происходить непредсказуемые события, неожиданные ситуации – ни хорошие, ни плохие. День хорошо подходит для усвоения знаний, полученных ранее.

Близнецы. Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Раки. Раков у которых есть пара, ждет потепление в семейных отношениях. Будьте открытыми к новому и не бойтесь экспериментировать. Это позволит добавить легкости в вашу реальность.

Львы. Кто, как не Львы, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость вам далась в результате непростого опыта, пережитого по-настоящему, а не вычитанного в книгах. Что ж, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок.

Девы. Для Дев пришло благоприятное время для изменений в абсолютно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Удачными будут и переезды, поездки, изменение вида деятельности.

Весы. Обычно скромные Весы, которые отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника, а то и мини революции. Настроение у представителей этого знака сегодня может быть воинственным. Удачный момент, чтобы пойти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Скорпионы. Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Стрельцы. Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Козероги. Козерогам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть немалая возможность воспользоваться своими умениями. Поможет интуиция, и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Водолеи. Водолеям сегодня рекомендуют избегать мест большого скопления людей. В таких местах есть высокие шансы стать жертвой недоброжелателей, которые в этот день активизируются. Лучше заняться собой, домом или больше времени уделить работе. Вложенные сегодня усилия дадут ощутимый результат.

Рыбы. Наступило отличное время для отказа от закоренелых вредных привычек и открытия нового в жизни. Желательно выделить несколько часов на себя – для саморазвития, творчества. Повезет сегодня и людям умственного труда.

Ранее мы писали, на какие знаки в мае свалится неожиданное богатство.