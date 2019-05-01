Гороскоп на май: астрологи назвали самые неудачные дни

Астрологи рассказали, что май станет очень насыщенным месяцем и у многих знаков Зодиака ожидаются существенные изменения в личной жизни. Также этот месяц будет наполнен интригами, переживаниями и романтическими впечатлениями.

Первая декада мая будет сложной и по мнению астрологов, ожидаются взлеты, падения, любовные драмы, бурные примирения и расставания. После 12 мая ситуация немного стабилизируется и успокоится.

1-4 мая не стоит отправляться в поездки, так как планеты сулят катастрофы и неприятности. В эти дни не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и летать на самолетах.

3 мая подходит для судебных разбирательств и решения юридических вопросов. В этот день можно подавать иски и общаться с адвокатами.

5 мая наступит новолуние, но так как Марс будет в оппозиции к Юпитеру, могут возникать разногласия, споры и непонимание.

С 6 мая усилится воздействие Тельца, а это связано с прибылью, финансами и денежными потоками. Астрологи рекомендуют с 5 по 8 мая строить планы в области финансов, но рисковать деньгами не советуют, так как это может потянуть за собой цепочку разбирательств и споров.

9-11 мая не стоит покупать драгоценности, квартиры, участки или бытовую технику. Астрологи предупреждают, что все купленное в эти дни будет разрушено, испорчено или потеряно. Очень осторожно стоит относиться к операциям в банках и проверкам.

С 12 по 16 мая начнется благоприятный период, который сулит успех во многих аспектах жизни. В эти дни можно заключать браки, договора, совершать серьезные покупки. Также стоит подождать до 14-15 мая с посадкой, особенно тех культур, которые растут под землей. Если заняться огородом после 15 мая – то он принесет хороший урожай.

Гороскоп на май 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Прекрасным станет период с 17 по 25 мая. Астрологи утверждают, что в эти дни стоит путешествовать, проводить переговоры, решать коммерческие вопросы, воплощать в жизнь финансовые планы и знакомиться.

19 мая наступит полнолуние и этот день станет скоплением больших энергий. Можно начинать изучение иностранных языков, знакомиться в интернете, осуществлять творческие прорывы, решать старые проблемы и распутывать клубки противоречий.

После 21 мая наступит период новых идей и успеха. В этот период звезды сулят перспективные поездки, в том числе и для отдыха, новые перспективы и гармонию с Вселенной.

26-28 мая ожидается всплеск творческой энергии и высокие чувства. В эти дни стоит показать себя миру, посетить большие скопления людей или провести пиар-кампанию.

29-31 мая будет высокая опасность аварий и несчастных случаев, поэтому поездки лучше отложить на несколько дней. В эти дни стоит присмотреть за близкими и не ввязываться в сомнительные или рискованные авантюры.

Напомним, ранее мы писали о том, кому в мае обязательно повезет в личной жизни.

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