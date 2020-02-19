Гороскоп на март: эти знаки Зодиака ждет невероятная удача

Гороскоп на март 2020 подскажет, какие знаки Зодиака станут настоящими везунчиками первого месяца весны. Именитый астролог Павел Глоба назвал четырех представителей зодиакального круга, которым улыбнется удача очень скоро, а успех будет сопутствовать им во всех жизненных сферах. Кому стоит обращать внимание на знаки судьбы, чтоб не упустить шансы, дарованные Вселенной - в материале Styler.

Овен

В марте Овны смогут доказать себе и окружающим, что невозможное действительно возможно. Вы продемонстрируете чудеса организованности, дисциплины и продуктивности, считает астролог. Любые поставленные задачи вы будете выполнять с невероятной легкостью. Март станет для Овнов месяцем, в котором люди, рожденные под этим знаком установят личные рекорды.

Телец

Астролог советует Тельцам в марте побаловать себя любимых, сделав то, о чем они так долго мечтали. Они наконец-то поймут, что нет ничего зазорного в том, чтобы хоть иногда побыть эгоистом и пожить в свое удовольствие. А в марте сама Вселенная будет подталкивать вас к этому.

Дева

В марте Девам стоит загадывать желания и побольше. Павел Глоба уверен, что все мечты обязательно сбудутся. Март подарит Девам силы, вдохновение и огромный запас энергии. Лесенка, по которой вы поднимались к своей цели, превратится в лифт.

Стрелец

Стрельцам следует приготовиться к взлету. Чтобы выполнить в марте "программу максимум", с самого начала месяца необходимо сбросить лишний груз. Почистите пространство вокруг себя - избавьтесь от ненужных вещей в квартире, на рабочем месте, удалите неиспользуемые папки в компьютере. И тогда ваш "воздушный шар" взлетит до невероятных высот.