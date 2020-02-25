Гороскоп на март: на эти знаки Зодиака свалится неожиданное богатство

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на март 2020 по прогнозу астролога Павла Глобы - в материале Styler

Гороскоп на март 2020 сулит некоторым знакам Зодиака сказочное финансовое везение уже с первых дней весны. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым звезды принесут в марте денежную удачу, кто эти везунчики - в материале Styler.

Овны

Овнам в марте 2020 улыбнется настоящая удача. Новые прибыльные начинания будут обречены на успех. Астролог советует представителям знака обращать внимание на знаки Вселенной и полностью погрузиться в работу. Деловые качества Овнов поможет проявить ретроградное движение Меркурия, который выявит деловые качества для повышения ежемесячной прибыли. Павел Глоба рекомендует не лениться и избегать необдуманных покупок.

Раки

Для Раков наступит благоприятный финансовый период: премии, повышение зарплаты и успех будет ждать даже в тех делах, которые ранее казались безнадежными. Астролог рекомендует избегать финансовых авантюр, так как они могут пошатнуть материальное положение. С 5 по 28 марта - самое лучшее время для серьезных решений и действий. Глоба советует обращать внимание на денежные приметы - они помогут разбогатеть.

Стрельцы

Март 2020 обещает быть динамичным и прибыльным для Стрельцов. Начало весны особенно благоприятно подходит для смены сферы деятельности, возможно открытие своего дела. Поиск дополнительного дохода и самореализации обещает быть успешным. Тех Стрельцов, которые будут усердно работать весной, ждет внушительное вознаграждение. Астролог советует быть экономными и не пускаться во все тяжкие в начале весны.