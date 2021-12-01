Гороскоп на декабрь 2021 каждому знаку Зодиака: какие перемены принесет всем нам конец года

Гороскоп на декабрь 2021 расскажет каждому знаку Зодиака, какие перемены и успехи нас ждут в конце года, а откуда ждать трудностей и проблем. Эксперт рассказала, что готовит нам зима в сфере любви, финансов, карьеры, здоровья.

ОВЕН

В деловой сфере могут быть трудности

По мнению эксперта, в декабре Овнов могут ждать заметные проблемы особенно в профессиональной и юридической сфере, клиенты могут быть недовольны и требовать назад свои деньжата.

"Также могут быть проблемы с алиментами, банками, долгами налоговыми и другими инстанциями. Поэтому для вас в декабре очень важно проанализировать свое жизненное направление, поскольку именно в этом месяце закладывается основа успеха будущего года", - советует эксперт.

Для людей науки четко прослеживается потенциал для защиты диссертации или дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Менеджерам пора пересмотреть свои бизнес-планы, отдавая приоритет главным направлениям своей деятельности.

Чрезвычайно благотворен месяц и для Овнов творческого плана.

Что ждет Овнов в личной жизни

Одиноким рекомендованы предновогодние вояжи - рождественский тур открывает большую перспективу для бывших знакомств, так как ретро Венера ничего нового путнего вам не светит.

Семейные также вполне могут спланировать путешествия в теплые страны. По затмению могут открыться новые горизонты и возможности в загранице и по путешествиям.

Бонусы и "плюшки" все же будут

Овны, которым придется интенсивно трудиться, нервничать и потеть в декабре, не останутся без наград. Они могут рассчитывать на благосклонность руководителей, что в дальнейшем приведет к продвижению по службе и к увеличению финансовых доходов.

Кроме того, есть огромный шанс получить премии или бонусы непосредственно перед Новым годом - в результате успешных импортно-экспортных операций, выплаты дивидендов, прочее.

Однако при этом желательно поостеречься финансовых авантюр, так как они могут привести к обману и разорению.

Не стоит связываться с валютными операциями, вкладывать в акции ценных бумаг, брать кредиты.

Звезды говорят о высоком риске аварийных ситуаций на дорогах, а потому самым лучшим выходом из ситуации будет своевременное оформление страховки на транспортное средство.

Что ждет в сфере здоровья Овнов

Овны-родители должны более внимательно отнестись к здоровью своих детей. В декабре для них есть большой риск простудных и ЛОР-заболеваний.

Сами Овны могут также ощутить небольшое недомогание - меньше агрессии. Превентивные меры помогут избежать серьезных проблем со здоровьем.

Новый год лучше отметить с каким-нибудь иностранцем или дальними - братьями-сестрами, в поездке, заграницей или онлайн.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут карьерные успехи и продвижение

"Трудолюбивые и терпеливые Тельцы получат в декабре 2021 по своим заслугам. Однако им все же придется приложить дополнительные усилия, чтобы воспользоваться ситуацией в полной мере. В некоторых случаях даже придется пойти на серьезные риски", - говорит эксперт.

По словам астролога, результат будет стоить того - вас ждет признание партнеров по бизнесу, повышение уровня материального благосостояния. В этом случае Тельцы захотят все и сразу, но при этом звезды советуют правильно определиться с приоритетами и отпустить то, что мешает.

Арина Артуровна советует в такой ситуации постараться больше делегировать коллегам и меньше контролировать.

Финансовая сторона тоже порадует

В финансовом плане у Тельцов ожидается приход: премии, наследство, выплата алиментов или дивидентов. Либо ваш партнер побалует вас подарками.

Тельцы-исполнители могут ожидать оценку своего профессионализма в денежном эквиваленте в последней декаде месяца. Вполне успешными для многих окажутся партнерские проекты.

Тельцы-руководители должны четко заявить о своих приоритетах подчиненным - от его позиции в данном моменте зависит будущее компании. Возможно, вам даже придется проявить твердость и объявить о роспуске части старой команды и наборе новых сотрудников.

Те, кто находится в поиске более выгодной работы, могут рассчитывать на появление хороших вакансий - причем на базе компаний-партнеров вашего предприятия.

"Желательно уделить внимание проектам, связанным с поездками за рубеж, инвестициями и старым, проверенным партнерам. Все это может принести хорошую прибыль в будущем году", - рекомендует эксперт.

Декабрь благоприятствует Тельцам в плане крупных покупок, но так же есть риск накупить много ненужных вещей и инфомусора, поэтому не нужно верить громким заголовкам онлайн-курсов от блогеров "как исполнить свои желания за 10 дней и т. д."

Планеты указывают на большой потенциал доходов, связанных с недвижимостью. Это может быть продажа или аренда загородных домов, пентхаузов или просто квартиры или офиса.

Вы можете встретить настоящую любовь

В конце уходящего года одинокие Тельцы могут встретить вторую половинку в поездке или путешествии, а так же в судах, органах опеки, налоговых.

Для длительных путешествий декабрь не подходит. Если нет возможности отложить поездку, запланированную заранее - уделите пристальное внимание оформлению документов, виз, страховки.

Здоровье может подвести

Опасный период в плане здоровья, могут быть разного рода острые состояния. Лучше поберечь себя на праздники, чтоб не оказаться на больничной койке.

Тельцам лучше провести праздник дома, уютно в интимной обстановке без всяких рисков и приключений, иначе придется расплачиваться либо деньгами, либо здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ

"Декабрь - идеальное время для работы над ошибками у Близнецов. Прежде всего это касается мировоззренческих взглядов - знаку нужно искать проблемы не в среде окружающих, а в самих себе", - говорит эксперт.

При правильных умозаключениях основная жизненная проблема обязательно останется в будущем позади. Рекомендовано сделать визит к психотерапевту, поездки на Тибет и Мачу-Пикчу и прочие виды деятельности, располагающие к философии.

В отношениях и деловой сфере грядут интересные события

В партнерстве Близнецов ожидают яркие и знаменательные события, связанные с партнерами по браку, бизнесу, клиентами или врагами. Это и знакомства, ведущие к серьезным отношениям, и заключения договоров, и расставания, и скандалы.

У кого уже есть партнер, тот может ожидать на переформатирование гражданского брака в официальный.

Также вы можете ожидать возврат средств по каким-либо причинам, возможно это возврат долга или вам вернут деньги за тур, в который вы не сможете поехать.

В целом, могут быть финансовые вопросы связанные долгами, алиментами, кредитами или общим капиталом с партнером по бизнесу.

Карьера может пойти "под горку"

В том случае, если продуктивная для брака встреча не состоится, декабрьские контакты привнесут множество интересных дискуссий и корпоративной коллаборации.

"Все это дает отличные предпосылки для роста профессионализма и развития карьерного роста. Умение достойно участвовать в дискуссиях, находить компромиссы, акцентировать на продуктивности консультаций указывает на то, что в профессиональном смысле Близнецов ждет успех. В декабре во всех смыслах главное - это найти консенсус", - уверена астролог.

В плане финансовых трат следует поберечься. Нужно всеми силами стараться избегать соблазнов играть на бирже, делать необоснованно высокие ставки.

Большое внимание рекомендовано уделять правильности оформления юридической документации, особенно если дело касается бизнесовых структур. Стоит обратить внимание на творческие проекты - они способны принести ощутимую прибыль.

Дети Близнецов в декабре покажут хорошие результате в творчестве или спорте. Уделяя внимание мерам безопасности во время проведения новогодних праздников, заботливым родителям-Близнецам удастся избежать многих проблем, связанных с травмоопасными ситуациями.

Со здоровьем могут возникнуть проблемы

В плане здоровья самочувствие взрослых представителей знака Зодиака может немного ухудшиться, но непосредственно к Новому году организм стабилизируется, позволяя провести время с максимальной пользой.

"Праздники лучше отметить с партнером по браку или бизнесу, клиентом или лучшим другом (подругой)", - резюмировала эксперт.

РАК

Что вас ждет в деловой и финансовой сфере

Эксперт считает, что в декабре уходящего года Раки будут самоотверженно трудиться ради повышения финансового состояния. На работе ожидаются перестановки.

"Кто-то из них будет все свое время отдавать менеджменту и продвижению по службе, кто-то затеет ремонт дома или в офисе. В общей сложности декабрь этого года выдастся удачным, теплым, в кругу близких и родных людей", - рассказывает астролог.

Предприниматели могут рассчитывать на хорошую прибыль, особенно если речь идет о торговле, оказании разного рода услуг. Те, кто пока не смог найти хорошую работу, могут рассчитывать на выгодные и денежные вакансии.

"Попробуйте перераспределить внутренние ресурсы и полностью избавиться от разрушающих факторов - и вы сразу найдете силы и время на реализацию своих идей", - советует специалист.

В декабре, когда Венера ретроградная, не лучшее время, чтоб заниматься крупными приобретениями.

В личной жизни могут быть трудности

Для семейных Раков этот период может быть сложным, и вы пересмотрите свои отношения либо измените мнение о своем партнере. Можно будет походить к семейному психологу и провести работу над ошибками.

Многих Раков потянет на бывших, либо же бывшие начнут очень ярко проявлять себя.

"Для тех, кто в активном поиске, лучше всего будет переключиться на другие проблемы: о каких-либо серьезных отношениях в личной жизни думать пока рано. Планеты указывают на множество внешних обстоятельств и подводных течений. Лучше отложить идею знакомств на следующий год", - добавила Арина Артуровна.

В этом месяце стоит внимание уделить своему здоровью, домашним животным, подчиненным и персоналу.

В здоровье могут быть "качели"

По здоровью будут наблюдаться перепады хорошего и плохого самочувствия. Поэтому дельным советом станет соблюдение распорядка дня, дозированные физические нагрузки, хорошее питание.

Многие Раки на праздники будут загружены работой, поэтому не затевайте себе грандиозные планы и во всем знайте меру.

ЛЕВ

Уходящий год принесет в декабре 2021 Львам романтику и приключения в личных отношениях, многие закрутят отношения на работе либо позвонят своим бывшим.

Что вас ждет в карьере и финансах

"Астролог прогнозирует, что в конце года в забытье останутся все проблемы и размолвки, на работе ожидается прибавление к зарплате, а коллеги по бизнесу будут демонстрировать свое уважение", - говорит астролог.

В финансовом смысле декабрь более-менее стабилен, но это не значит, что Львам следует поддаваться на соблазны увеличить свои доходы сомнительными методами.

Ни в коем случае не нужно брать кредиты, поскольку в дальнейшем вам грозит неуплата по счетам. Львам рекомендовано не транжирить свои сбережения, чтобы не получить в будущем году финансовый кризис.

Львы-подчиненные могут часто ездить в командировки - в их компетенции налаживание новых деловых связей по общему бизнесу, поиск новых партнеров, создание предпосылок для новых сделок.

В дороге следует соблюдать осторожность, так как есть большой риск получить проблему, связанную с документами. Какие-то перестановки и увольнения грядут на работе.

В любом случае этот месяц принесет мощную положительную энергетику - по крайней мере, именно об этом говорят планетарные аспекты данного периода.

"Все новое, что придет в жизнь представителей этого знака, ложится на благодатную почву, поэтому нужно активно осваивать новые горизонты, постоянно выходя из зоны комфорта", - добавила эксперт.

Уделите время семье в декабре 2021

Для семейных декабрь - время исполнения желаний и общения с детьми. Те, кто только планирует обзавестись потомком, может подумать о реализации своих планов.

Обязательно уделите время своим детям, позаботьтесь о их дальнейшем обучении и поинтересуйтесь их планами на будущее, возможно кто-то из детей преподнесёт вам неожиданный сюрприз.

Здоровье может подвести вас

Тем не менее, в этот период нужно как больше внимательнее отнестись к здоровью. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент.

Планеты советуют не игнорировать появление непонятных симптомов и сразу обращаться к врачу. Это как раз тот случай, когда превентивные меры окажутся самыми эффективными и малозатратными.

Кроме того, позитивный настрой поможет обойти болезни стороной, а депрессивное состояние - довести до упадка сил и недомоганий.

Новый год хорошо провести с детьми либо на вечеринке, организованных светских мероприятиях и ресторанах.

ДЕВА

По мнению эксперта, для Дев декабрь выдастся спокойным и размеренным. Многие из них постараются больше уделять время семье и близким, компенсируя недостаток внимания на протяжении всего года. Это станет хорошим показателем семейного благополучия.

Деловая сфера и финансы

Что же касается деловой сферы, то некая идея, которую они пытались воплотить ранее во вполне конкретный коммерческий проект, именно в этот период начнет приносить заметный результат в денежном эквиваленте.

Дополнительные финансы на данном этапе окажутся весьма более кстати, нежели рост профессионального авторитета.

Беспокоиться о материальном благополучии семье Дев не придется - доходы будут стабильными, возможен даже небольшой выигрыш или успех на бирже.

На личном фронте могут быть перемены

Удачным периодом жизни декабрь станет для Дев, которые еще не успели обзавестись семьей.

В семье может произойти важное событие, проявите заботу о своих родителях и родственниках. А кто-то узнает о зарождении новой жизни.

Люди старшего поколения, находящиеся в разводе или вдовцы встретят того, кто может стать идеальной парой.

Для семейных не рекомендуется заводить внебрачные связи, они обязательно всплывут наружу.

Избавьтесь от спешки и отпустите ситуацию

"Первая половина декабря требует максимальной осторожности. Это как раз то время, когда не нужно форсировать события, а пустить все на самотек", - советует эксперт.

В противном случае ситуация сложится не в пользу Дев, что в конечном итоге приведет к проблемам, решать которые нужно будет на протяжении всего следующего года.

Кроме того, многие Девы в середине декабря будут испытывать сомнения и колебания при выборе целей и методов их достижения.

Во избежание ошибок и при наличии сомнений в правильности действий, лучшим выходом будет обратиться за советом к более знающим и компетентным людям. Например, к своим родителям или родственникам, которых вы посетите.

Здоровье не подведет, но...

Здоровье представителей этого знака Зодиака обещает быть стабильным.

Однако планеты советуют уделить внимание эмоциональному состоянию и общему тонусу организма. Нужно постараться избавиться от негатива и выбросить из головы мрачные мысли, злость, гнев и досаду, а также отказаться от вредных привычек.

Новогодние праздники лучше провести в кругу семьи.

ВЕСЫ

Под влиянием Венеры, в декабре Весы будут уделять большое количество времени и внимания своей внешности. Кто-то пойдет на кардинальные изменения и пластические операции. Многих из вас поглотят заботы о доме и семье.

Планеты говорят о потенциале для улучшения бытовых вопросов - возможно, на уровне смены места жительства или капитального ремонта. В этом вопросе Весам следует полагаться на помощь и поддержку самых близких людей.

Но в общем, при правильном подходе к организации рабочего пространства и планировании, можно ожидать только эффективного результата и гармоничного взаимопонимания.

Что будет с финансами

По словам астролога, финансовые доходы будут стабильными - без взлетов и падений. В качестве дополнительного источника можно рассматривать неожиданный выигрыш в лотерею или при участии в предновогодней акции.

Хорошую отдачу Весы получат при решении заняться самообразованием. Те, кто любит хендмейд во всех его проявлениях, должны заняться эти делом, так как оно именно сейчас может обеспечить набольшие дивиденды.

Вторая декада декабря принесет Весам много новых деловых и дружеских контактов. В этот период они ощутят прилив сил и небывалую внутреннюю энергетику, благодаря чему за очень короткий срок смогут сделать значительный объем накопившейся работы.

"При этом выставлять себя на публичное обозрение не стоит, а вот друзья и близкие действительно помогут разобраться в себе, в своем мироощущении", - советует Арина Артуровна.

На личном фронте все спокойно

Ближе к концу месяца лучше не принимать решения о заключении брака, так как спустя время вы можете изменить свое мнение.

Некоторых Весов ждут интересные поездки, знакомства и командировки.

Здоровье не подведет, но все же будьте осторожны

В плане здоровья все будет стабильно. Единственное, на что следует обратить внимание - это нервная система. Нужно максимально контролировать эмоции, не поддаваясь панике и унылым настроениям.

Воспользуйтесь моментом и отдохните где-нибудь загородом, бане или СПА. Путь к хорошему самочувствию - здоровый "пофигизм" и правильный образ жизни.

Новогодние праздники хорошо провести в поездке, среди друзей или братьев-сестер.

СКОРПИОН

Деловая сторона жизни порадует

Декабрь у Скорпионов - период успеха в карьерном росте, возможность зарекомендовать себя как исполнительного и креативного работника.

Здесь могут пригодиться все ваши не задействованные бизнес-планы прошлых лет, над которыми нужно кардинально поработать, гармонизировав их в одну главную концепцию.

"В процессе используйте собственные и наработки, не гнушаясь помощью своих партнеров по бизнесу. Доходы представителей этого знака Зодиака в полной мере имеют отношение к тому, насколько они смогут раскрыть и реализовать свои наративы", - советует Арина.

Возможно, некоторые из вас решат открыть собственное дело и влиться в великое море бизнеса.

Финансы могут пошатнуться, но...

В то же время финансовое положение Скорпионов не очень стабильно - но это временно. Сейчас вам как никогда пригодятся сбережения, накопленные на протяжении всего года.

"Главное - помнить о внедрении своих идей до конца месяца, и тогда в будущем вас ожидает необычайный подъем - как в плане карьерного роста, так и в финансовых поступлениях", - считает астролог.

Подводя итоги года, руководство отметит ответственность и надежность, и обязательно продвинет вверх по служебной лестнице. Не стоит доверяться незнакомым людям - особенно, если дело касается бизнеса. В этот период все должно быть максимально взвешенно, просчитано наперед и проверено.

Личная сфера будет успешной

По мнению астролога, в личной жизни в декабре будут наблюдаться серьезные подвижки.

Именно в этом периоде они будут чрезвычайно энергичны, и от этого - очаровательны и привлекательны для окружающих. Устоять перед обаянием Скорпионов не сможет никто.

Будьте осторожны за рулем и отдыхайте

Третья декада декабря уходящего года для Скорпионов - период отдыха и восстановления сил.

Аккуратность нужно проявить в дороге, за рулем, проверьте свой автомобиль и не забудьте поменять летнюю резину на зимнюю.

СТРЕЛЕЦ

По словам эксперта, Стрельцы в декабре покажут свой креативный подход во всем и проявят себя на полную катушку, ведь солнечное затмение будет в вашем знаке.

Вас ждет успех в декабре

"Именно декабрь будет для вас тем небольшим фундаментом, на котором удержится благосостояние будущего года. Оригинальность и изобретательность, порой на грани фола, позволит вам добиться невероятных успехов - как в бизнесе, так и в домашних делах", - уверена астролог.

Расположение планет указывает на то, что Стрельцы в декабре 2021 смогут инициировать важный для них проект, который в ближайшем будущем станет базовым источником доходов.

Будьте осторожны с финансами

Более того, последний месяц уходящего года дает хорошие предпосылки для получения разных ссуд и кредитов. Но при этом звезды предостерегают от возможных рисков - ошибки могут весьма дорого стоить. Особенно важно относиться с предельной осторожностью к кредитным суммам. Все необходимо обязательно перепроверять и не доверять красивым обещаниям.

Начало декабря - благоприятный период для людей бизнеса и предпринимателей. При оптимальном раскладе и определенной экономии инвестиций их ждут вполне достойные прибыли и новые неплохие сделки.

В предновогодние дни семейных Стрельцов порадуют успехи детей. Поэтому есть смысл потратить часть сбережений на поощрительные подарки под елку. Можно также спланировать поездку в горы или на теплые моря. Неплохо было бы вложить финансы в их обучение - к примеру, иностранные языки.

С личной жизнью все не так гладко

Те, кто в поисках отношений, могут рассчитывать на новые знакомства, но на хорошую перспективу их развития в дальнейшем полагаться не стоит.

Уже состоявшиеся пары, испытывающие проблемы с верностью, должны быть готовы к тому, что пыл изменников значительно вырастет. Но некоторые Стрельцы переведут свои отношения в более серьезное русло.

Здоровье не подведет, но поберечься нужно

Со здоровьем по большому счету никаких проблем не намечается. Но нужно быть осторожным тем, кто пытается постоянно изводить себя разными диетами.

Здесь очень важна мера, прием витаминов и посильные физические нагрузки.

Посетите занятия йоги или сходите в бассейн - таким образом вам удастся снять нервное напряжение.

КОЗЕРОГ

По словам астролога, упорство и достижение поставленных целей любой ценой - это формат жизни Козерогов на протяжении всего декабря 2021.

Финансовая сторона жизни может пострадать

В это время бизнес-партнеры могут предложить представителям знака поучаствовать в деле, предусматривающем финансовый риск. Принимая решение поддержать инициативу, Козероги должны понимать, что риски могут быть неоправданные.

"Те, кто планирует испытать судьбу, должны знать, что все их действия наиболее продуктивными и эффективными будут в первой декаде декабря, в дальнейшем большие успехи будут маловероятны", - советует астролог.

Главное в этот период - не терять голову и не пытаться играть в казино или на бирже, а принимать во внимание подсказки своей интуиции и трезвый расчет.

Возможно, кто-то из должников вернет вам деньги. В целом декабрь несет в себе больше трат и потерь, чем прибыли.

В семье и отношениях нужно опасаться измен

В отношении семейной жизни Козероги должны проявить максимальную осторожность. Так как походы к бывшим могут изменить весь ваш дальнейший год жизни. Уделите время своим родным и детям.

Постарайтесь сглаживать острые углы, поскольку в данном периоде есть большой риск для развития внутрисемейных конфликтов.

Исходя из астрологической ситуации последнего месяца года, все важные разговоры желательно перенести на обозримое будущее, а в декабре просто сохранить дружелюбную обстановку.

Здоровье не подведет

За здоровьем Козерогам нужно следить и всячески изгонять хандру. Именно она чаще всего является причиной проблем у этого знака.

Новогодние праздники лучше отмечать в одиночестве или вдали от всех.

ВОДОЛЕЙ

По словам астролога, в декабре Водолеев ждет полная реализация всех идей и составленных заранее планов.

Что приготовила вам деловая и финансовая сторона жизни

"У кого-то могут появиться влиятельные покровители и спонсоры, кто-то обретет полезное знакомство, а у кого-то возникнет необходимость добиться расположения людей старших по возрасту или рангу", - говорит Арина.

Главное - правильно воспользоваться предоставленным шансом. Не стоит отказывать в поддержке друзьям и близкими - и в будущем году ваша нравственная инвестиция будет возвращена с процентами.

Представители этого знака Зодиака будут открыты для новых, актуальных знаний, что позволит им стать более эрудированными и поспособствует росту личного авторитета.

Любой значимый бизнес-проект будет выполняться оперативно и с ощутимым результатом. Первая декада декабря будет ознаменована у Водолеев инновациями, но при этом они должны знать, что в последние дни месяца их ждут рутинные дела.

Доходы в этом месяце не обещают быть стабильными. Причина здесь - в самих Водолеях, так как у них наблюдается проблема с выбором реализации - копить или тратить.

Вас ждет много новых знакомств

Вероятно, что в середине декабря у представителей этого знака появится много новых знакомств. Тем не менее, расположение звезд указывает на то, что эти знакомства будут делового, а не романтического характера.

Что касается личной жизни, то никаких подвижек для серьезных знакомств у одиноких Водолеев не предвидится, а у семейных наблюдается полная гармония и равновесие отношений.

Со здоровьем нужно быть осторожнее

В плане здоровья Водолеям нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.

Кроме того, в декабре нужно быть внимательным на улице, в транспорте.

Праздники отмечайте со своими покровителями, коллегами по клубу и интересам или с друзьями.

РЫБЫ

В конце года многие представители знака Зодиака будут пользоваться результатами инвестиций своего прошлого профессионального рвения.

Дела пойдут "под горку"

В середине месяца карьера Рыб может резко пойти вверх или вниз, а оптимальным стимулом в деятельности и творчестве будет позитивная оценка окружающими их работы. В любом случае будут изменения.

В материальном плане конец года будет очень удачным. Некоторые Рыбы получат выгодные предложения по назначению на престижные должности, некоторым предложат бизнес-сотрудничество, другим достанется неплохая премия.

На личном фронте вас также ждут успехи

Новую любовь эти знаки Зодиака смогут найти в деловых поездках или на просторах интернета. Отнестись к ней следует внимательно, поскольку даже самое случайное знакомство может вылиться во что-то большое. Однако служебные романы в этом месяце Рыбам заводить планеты не рекомендуют.

Во второй декаде декабря у семейных Рыб могут возникнуть конфликтные ситуации с близкими людьми. Постарайтесь не акцентировать внимание на мелких бытовых проблемах, а больше уделять времени общению со своими вторыми половинками и детьми. Кто-то узнает о пополнение в своей семье.

В плане здоровья нужно поберечься

Здоровье также требует внимательного отношения. Не стоит "прессовать" организм чрезмерными нагрузками - как физическими, так и интеллектуальными.

Следует соблюдать диету, отрегулировать режимы сна и отдыха. Во избежание истощения организма и для поддержания его тонуса желательно побаловать его витаминными комплексами.

Праздники можно отметить на официальных мероприятиях, где вы будете приглашены либо с родственниками вашего партнера.