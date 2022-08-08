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Докладний гороскоп на кожен день для всіх: що нас чекає сьогодні-завтра

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Понеділок 08 серпня 2022 10:20
Докладний гороскоп на кожен день для всіх: що нас чекає сьогодні-завтра Фото: Гороскоп з 8 по 10 серпня по днях (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на кожен день підкаже, як вчинити в тій чи іншій ситуації в найближчі кілька днів. Детальний прогноз розповість, що чекає кожного з нас у сфері фінансів, взаємин, роботи і здоров'я.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна.

Понеділок, 8 серпня

Вранці дотримуйтесь свого плану і все у вас складеться протягом дня, як задумали. У цей день не слід займатися "закулісними іграми". Все таємне стане явним.

Бізнес: Першу половину дня присвятіть виробничим питанням і проведіть нараду з бюджетних питань.

Фінанси: Сьогодні сприятливо проводити оплату за рахунками, повертати борги, прорахувати бюджет і його використання.

Взаємини: Всі будуть зациклені на вирішенні своїх питань як робочих, так і особистих, тому будьте лояльні і терпимі до своїх близьких і оточення. Розкриття ваших таємниць сьогодні може стати причиною розриву відносин.

Здоров'я: Сьогодні можна приділити увагу дихальній системі, зайнятися вправами і процедурами для її зміцнення. Не варто захоплюватися міцною кавою або алкогольними напоями.

Покупка: Сьогодні краще не купувати ліки або косметичні засоби в інтернеті, а також довіряти рекламі.

Вівторок, 9 серпня

Сьогодні вдасться вирішити відкладені на потім питання. Для виконання цієї роботи вам доведеться усамітнитися, або вам доведеться це виконувати поодинці.

Бізнес: Сьогодні ще рано укладати договори, фінансові угоди, підписувати юридичні документи. Зараз все буде ще знаходитися в стадії домовленості. Не варто призначати на сьогодні вирішальні зустрічі.

Фінанси: Сьогодні може з'явитися можливість заробити. Але не варто заздалегідь ці гроші витрачати. Раціональність повинна бути у всіх витратах і накопиченнях.

Взаємини: Сприятливо провести вечір наодинці, в інтимній обстановці. А з друзями - наступного разу.

Здоров'я: Зараз хороший період для профілактики захворювання виразки або гастриту шлунка. Сприятливо побути на щадливій дієті. Добре зайнятися статичними навантаженнями, але бути гранично уважними при навантаженні на коліна.

Покупка: Якщо необхідно підібрати подарунок, то дуже вдало підібрати щось зі спортивної теми.

Середа, 10 серпня

Сьогоднішній день запросить багато сил і енергії. На допомогу прийдуть якісь інтуїтивні рішення, які допоможуть заощадити достатньо ресурсу, щоб вистачило сил до кінця дня.

Бізнес: Логіка та інтуїція сьогодні будуть йти рука об руку. Вам сьогодні не важливі ніякі перешкоди. Їх просто не буде. Зустрічі з партнерами принесуть позитивне вирішення ваших бізнес-питань. Сприятливо зустрітися з впливовими людьми або старшими за віком.

Фінанси: Великих дивідендів не буде. Але раціональність і обережність повинна бути в будь-яких угодах. Робіть калькуляцію при будь-яких розрахунках.

Взаємини: Сьогодні добре побалувати своїх коханих несподіваними сюрпризами: від банального букета до релакс-масажу. Ваш партнер потребує емоцій. Подаруйте йому їх.

Здоров'я: Несприятливо сьогодні проводити будь-які процедури з лікування колінного суглоба. Не робіть присідань (особливо в неправильному випаді і подальшому підйомі).

Покупка: Порадуйте сьогодні себе покупкою яскравого одягу або біжутерії. Давно не читали книг - саме час оформити підписку на онлайн-бібліотеку

До речі, раніше ми розповідали про те, що чекає кожен знак Зодіаку в період з 8 по 14 серпня.

А також ми давали детальний прогноз на серпень 2022 для всіх знаків Зодіаку.

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