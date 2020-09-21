Гороскоп по картам Таро на октябрь: какие поворотные события ждут все знаки Зодиака

Гороскоп Таро на октябрь 2020 всем знакам Зодиака (фото: pixabay.com)

Таролог рассказала в гороскопе Таро для всех знаков Зодиака, какие события в их жизни станут самыми важными

Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на октябрь 2020 расскажет про важные и даже судьбоносные события в их жизни. Карты поведают о том, в каком направлении двигаться и расти в таких важных жизненных сферах, как любовь, деньги, здоровье, семья, карьера.

Читайте в прогнозе по картам Таро от известного украинского таролога Елены Саламандры, как избежать сложностей и достичь высот и свершений в эпицентре осени.

Овен

Если научитесь не принимать близко к сердцу попутные конфликты и неудачи, то укрепите характер, силу воли. Стоит держать в тайне от других свои планы.

Любовь. Одиноким Овнам октябрь принесет значимое знакомство, которое начнется со страстного увлечения и будет иметь все шансы перерасти в серьезный роман. Откройтесь новому. Любовь готовится прийти в Вашу жизнь.

Овнов в паре ждет месяц теплоты, любви, поддержки со стороны партнера. Отличное время для перевода отношений на новый уровень. Ваша пара обратит на себя внимания и может вызвать даже зависть окружающих.

Работа и карьера. Остерегайтесь конкуренции, выяснения отношений. Придется отстаивать свою позицию в работе, что укрепит Ваш профессионализм. Хорошее время проявить интеллект, выдержку, хладнокровие.

Деньги. Неподходящий месяц для серьезных трат и покупок. Не давайте деньги в долг.

Здоровье. Отличное самочувствие, тонус. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе, позитивные эмоции.

Телец

Октябрь будет наполнен массой событий, приятных впечатлений, предоставит шансы проявить себя с лучшей стороны, как в отношениях, так и в работе.

Любовь. Одиноких Тельцов ждут приятные знакомства. Месяц романтики, позитивных впечатлений. Шанс начала новых отношений.

Тельцам в паре стоит остерегаться обмана со стороны партнера. Защищайте свою пару от вмешательства третьих лиц и неверных советов.

Работа и карьера. Октябрь порадует стабильностью в работе, укреплением позиций. Руководство оценит Вашу преданность, упорство.

Деньги. Хороший прогноз на финансовую сферу. Ожидайте прибыли, которую Вы сможете смело потратить на приятные покупки.

Здоровье. Остерегайтесь неверно поставленных диагнозов. Возможны простуды, снижение иммунитета.

Близнецы

Остерегайтесь обмана, авантюр, нечестных людей. Месяц принесет события, которые будут проверять Вас на прочность.

Любовь. Одиноких Близнецов ждет начало серьезных отношений с достойным партнером. Не упустите своего шанса.

Близнецы в паре остерегайтесь конфликтов с партнером из-за денег или домашних дел. Временное охлаждение чувств, недопонимания.

Работа и карьера. На работе окажитесь под пристальным вниманием руководства. Обходите спорные ситуации, избегайте открытых конфликтов. Проявите внимание к документам, деньгам, профессиональным задачам.

Деньги. Избегайте финансового обмана, не давайте денег в долг.

Здоровье. Избегайте переохлаждения. Риски снижения иммунитета, обострение хронических заболеваний.

Рак

Октябрь принесет позитивные события, хорошее настроение. Решатся проблемы, которые волновали ранее. Укрепление, уверенность в себе.

Любовь. Одиноких Раков ждет шанс новой романтической связи, при условии, что Вы возьмете на себя инициативу, смело проявите себя в общении с противоположным полом.

Раки в паре почувствуют близость с любимым человеком. Отношения укрепят романтические свидания, подарки, позитив. Не бойтесь проявить себя с неожиданной стороны в отношениях, это усилит чувства и интерес со стороны партнера.

Работа и карьера. Проявите себя с лучшей стороны на работе. Месяц подарит массу неожиданных шансов на успех в карьере. Новые начинания, проекты ждет успех.

Деньги. Ждите прибыли. Покупки в дом или траты на близких людей окажутся удачными.

Здоровье. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе.

Лев

Октябрь принесет шансы удачи, успеха. Не упускайте время и смело действуйте. Достижение целей через лидерство, активность.

Любовь. Одинокие Львы столкнутся с сомнениями. Будут встречаться партнеры не готовые к серьезным отношениям, что может огорчить, но принесет ценный опыт.

Львов в паре ждут недопонимания с близким человеком. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события, а так же избегайте серьезных решений на счет судьбы отношений.

Работа и карьера. В работе активность, инициатива принесет бонусы, благосклонность со стороны руководства. Смело начинайте новые дела, беритесь за перспективные задачи и проекты.

Деньги. Шанс прибыли, бонуса с работы или успешного проекты. Успехом увенчаются покупки.

Здоровье. Хорошее самочувствие, тонус, приподнятое настроение.

Дева

Месяц предоставит шансы проявить себя с лучшей стороны. Вложенные ранее усилия и труд принесут результаты.

Любовь. Одиноких Дев ждет пауза в новых знакомствах. Лучше направить свою энергию на работу, дела. Хорошее время для саморазвития.

У Дев в паре отношения укрепятся. Позитив, близость со стороны партнера, приятные подарки.

Работа и карьера. Работы будет много, эта сфера жизни потребует больше всего времени и внимания, но труд будет вознагражден денежным бонусом и похвалой со стороны руководства.

Деньги. Шанс приятных денежных поступлений. Удачные покупки для себя.

Здоровье. Организм укрепят пешие прогулки и спа-процедуры.

Весы

Месяц принесет ситуации, которые закалят, укрепят. Стрессоустойчивость сослужит хорошую службу.

Любовь. Одинокие Весы будьте осторожны. Новые партнеры принесут разочарования, в итоге окажутся людьми конфликтными. Лучше направить энергию на работу и воздержаться от неожиданных знакомств.

Весы в паре остерегайтесь вмешательства в Ваши отношения других людей, неверных советов со стороны семьи, друзей. Это приведет к конфликтам с близким человеком. Возможна ревность, ссоры, недопонимания.

Работа и карьера. Периоды продуктивности, успеха будут чередоваться с периодами конфликтов, сомнений. Не принимайте важных решений, лучше отложить их на следующий месяц.

Деньги. В этом месяце лучше сберегать, чем тратить. Внимание и планированность в бюджете поможет улучшить финансовую ситуацию.

Здоровье. Риск обострения хронических заболеваний на нервной почве.

Скорпион

Месяц приготовил много неожиданностей, которые помогут проявить себя с лучшей стороны, укрепят характер. Если научитесь сдерживать себя, не поддаваться эмоциям, Вас ждет успех.

Любовь. Одиноких Скорпионов ждет волна симпатии со стороны противоположного пола. Октябрь принесет возможность страстного начала отношений.

Скорпионы в отношениях столкнутся с конфликтами. Не решайте судьбу отношений под влиянием негативных эмоций.

Работа и карьера. Месяц принесет стресс и конфликты в работе. Неверные решения, отношения отойдут в прошлое, но это может быть нелегко.

Деньги. Стабильность и прочность в финансах. Остерегайтесь давать деньги в долг.

Здоровье. Риск неожиданных травм, инфекций. Придерживайтесь распорядка дня, уделяйте внимание сну и хорошему питанию.

Стрелец

Месяц предоставит шансы проявить Ваши сильные стороны во всех сферах жизни. Приготовьтесь к вниманию, удачному стечению обстоятельств. Волнующие вопросы решатся в Вашу пользу.

Любовь. Одинокие Стрельцы приготовьтесь к переменам. Ждет масса знакомств, приятных встреч, флирт. Такого внимания со стороны противоположного пола Вы не чувствовали давно.

Стрельцов в отношениях ждет романтика и сближение с близким человеком. Свидания, приятные подарки, прогулки.

Работа и карьера. Приготовьтесь к неожиданным шансам проявить себя в работе. Успехом увенчаются все новые задачи, обучение. Активность принесет бонусы и внимание со стороны руководства.

Деньги. Избегайте финансовых авантюр и непредвидимых трат. Возможны приятные покупки для себя или близкого человека.

Здоровье. Хорошее самочувствие, тонус и настроение.

Козерог

Месяц принесет позитив, решение сложных вопросов, удачу в любви.

Любовь. Одиноким Козерогам выпадет редкий шанс начала серьезных, стабильных отношений. Не упустите этой уникальной возможности.

Козероги в отношениях приготовьтесь к приятному месяцу, наполненному эмоциями. Поддержка от близкого человека, гармония в общении.

Работа и карьера. Хороший месяц, что бы проявить себя с лучшей стороны в работе. Наладятся отношения с руководством и коллегами.

Деньги. Есть шанс получения денежного бонуса с работы.

Здоровье. Хорошее самочувствие. Здоровья укрепят умеренные прогулки на свежем воздухе.

Водолей

В течении октября точно не будет скучно. Масса событий, приятных сюрпризов порадуют и вдохновят Вас.

Любовь. Одинокие Водолеи приготовьтесь к новому романтическому знакомству. Вас ожидает любовный роман, свежие эмоции.

Водолеев в отношениях ждут сложности в общении, риск конфликтов с партнером. Судьба отношений будет зависеть от Вашего решения, не торопитесь принимать его под влиянием эмоций.

Работа и карьера. То, над чем Вы долго трудились, принесет результат. Работа порадует хорошими событиями. Укрепление своих позиций как специалиста.

Деньги. Месяц не подходит для крупных трат, лучше отложить эти события на другое время.

Здоровье. Избегайте стрессов и это даст хороший результат.

Рыбы

Месяц принесет шансы проявить себя с лучшей стороны в делах, работе. Попутные сложности окажутся проходящими и укрепят характер.

Любовь. Одиноким Рыбам лучше направить свою энергию в работу. С новыми знакомствами возможна пауза. Уделите внимание себе, развитию.

Рыб в паре ждут проходящие конфликты с партнером. Возможны ссоры, ревность, недопонимания.

Работа и карьера. Отличный месяц в работе. Ожидайте благосклонности руководства, прибыли, успешного разрешения возникших ранее сложностей. В работе ждет успех.

Деньги. В финансах возможны неожиданная прибыль, рост.

Здоровье. Хорошее самочувствие. Здоровье укрепят прогулки у водоемов.

Ранее таролог также рассказала, какая карта будет управлять октябрем, и какие важные перемены принесет всем нам середина осени.

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