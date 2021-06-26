Гороскоп на июль 2021 для всех знаков: кого ждет богатство, любовь и перемены в жизни

Овен

Июль для вас будет отмечен возрастанием физической и умственной активности, и его стоит провести максимально эффективно. Задействовав свои связи, вы сможете продвинуться в решении профессиональных дел. Хорошо приобретать необходимое оборудование, принимать новые обязанности и заниматься освоением чего-то нового.

В финансовой сфере все те усилия, которые вы прилагали в последние месяцы, наконец-то начнут давать благодатные плоды.

Неприятности могут доставить родственники или коллеги, или спорные профессиональные вопросы в третьей декаде июля.

Приятных впечатлений в личной жизни в июле будет достаточно. Для новых знакомств месяц средней удачливости. Некоторым судьба подарит интересные встречи, которые внесут большие перемены в сознание и жизнь.

Телец

В первой декаде месяца вы можете столкнуться со сложностями - в работе или в личной жизни. Это будет время анализа и работы над собой, над отношениями и попытками понять, что от вас хотят окружающие. Это может отнимать у вас массу сил и нервов.

После 10 июля вы почувствуете, что сложности завершились, и можно с удовольствием наслаждаться летом, отпуском и всеми радостями жизни. Это будет весьма благоприятный период для контактов и встреч - деловых или любовных - когда отношения могут пройти стадию обновления, станут более глубокими, серьезными.

Семейные Тельцы много сил и средств вложат в оформление, смену дизайна дома - все окажется очень удачным и красивым, и наполнит семейные отношения романтической волной.

В июле вернутся давние друзья, приятели. Новые удачные знакомства вероятны после 12 июля.

Близнецы

В июле у вас появятся новые цели в жизни или несколько сменятся приоритеты. Вы увидите прояснение сомнительных ситуаций, выход из "тупика" в отношениях, в финансовых вопросах или в поиске работы. Для обдумывания этих изменений у вас будет первая половина месяца. В это время вы сможете спокойно поразмыслить о своих жизненных приоритетах, а также оценить то, что вам уже удалось сделать в жизни и каким способом вы смогли этого достичь.

А во второй половине июля вам нужно будет активно действовать. Это время вам подарит уверенность в своих силах, что можно использовать на благо себе и окружающим. Деловое чутье и тонкий расчет помогут неплохо заработать, получить необходимые сведения. У многих это будет временем получения плодов прошлых усилий и трудов.

В партнерских отношениях, которые были в состоянии неопределенности, представится возможность все изменить так, как бы вам того хотелось.

Рак

Этот месяц представителям вашего зодиакального знака принесет успех в материальной сфере. Вы сможете более успешно вести финансовые дела, совершать выгодные покупки, находить способы увеличения своих доходов.

С 12 июля появится стремление расширить свои знания. Вы станете более любознательными и коммуникабельными, усилится тяга к общению, заключению новых договоров и установлению дружеских и полезных связей.

В третьей декаде июля рекомендуем вам с осторожностью подходить ко всем вопросам образования, общения как с родственниками, так и с коллегами по работе. Потому что могут возникнуть острые моменты, которые вам захочется прояснить, или же от вас потребуется четкий ответ, принять некое решение или совершить поступок. Вы, со своей стороны, можете реагировать очень резко и категорично, что может привести к конфликту. Не изменяйте своей привычной тактичности, и все вопросы решатся гармонично.

Лев

В июле темп жизни станет весьма высоким, когда почти каждый день могут случаться перемены. Ваше личное участие потребуется во всех текущих делах, которые невозможно будет перепоручить кому-то другому. Будьте готовы к тому, что развитие событий будет быстрым и реагировать нужно будет "не раскачиваясь".

Первая декада июля менее удачна, так как вы можете "попасть" в состояние напряженности, некоей борьбы и доказательств. У одних Львов это будет из-за повышенной трудовой нагрузки - на работе или дома в виде ремонта, у других - напряженность возникнет в отношениях из-за повышенной ревности, обид и капризов, у третьих - из-за нарушения самочувствия.

После 10 июля воцарится спокойная атмосфера, когда вы почувствуете прилив чувственности и гармонии.

В личной жизни месяц окажется весьма успешным и ярким. Возрастает ваша притягательность и личное обаяние, что поможет в успешном решении разных вопросов. Это время обещает много для любви и романтики, но в первой декаде июля возможны и конфликты, ссоры на почве ревности.

Дева

В июле в вашем сознании будут преобладать оптимизм и вера в лучшее, тяга к освоению новых горизонтов, к новым знаниям и приключениям. Для вас это - прекрасный период для творчества, для общения с друзьями, путешествий и развлечений. Ваш оптимизм и веселый задор может привести вас к новым горизонтам, поможет найти неожиданные решения в терзавших вас долгое время вопросах.

До 23 июля - вполне благоприятный период для заключения выгодных контрактов, коммерческих договоров и принятия новых предложений. Но, не переоценивайте своих реальных возможностей и не давайте невыполнимых обещаний.

В любовных отношениях появится тяга к новизне и экспериментам. Кого-то заденет "стрела Амура". Главное для вас - не впадать в иллюзии и стремиться к реальному видению партнера.

Весы

Вам предстоит вполне успешный и легкий месяц. У кого-то откроется новый источник доходов. Можно ожидать роста доходов, подарки и удача в бизнесе.

Только периоды с 3 по 8 июля, и с 15 по 20 июля - сопряжены с активной борьбой, напряжением или конкуренцией. Также и для финансов это неблагоприятные дни. В юридических документах будьте осторожнее, так как могут быть проверки, выяснение истины, особенно в третьей декаде июля.

В доме порадует смена обстановки, дизайна.

В личной жизни месяц принесет обостренную чувственность. Это прекрасный месяц для любовных встреч. Новые знакомства более вероятны после 10 июля, а особенно порадуют встречи с людьми издалека, иностранцами или дальними родственниками.

Скорпион

В июле вас захлестнет водоворот событий. Пробудившиеся жажда деятельности и потребность в общении усилят ваше стремление что-либо изменить. Однако не забудьте соотнести желания и собственные возможности.

И если в первой декаде июля вы можете быть охвачены переживаниями, столкновением интересов и попыткой защитить свои права, сделать свою работу или закончить начатый в доме ремонт, то после 10 июля будет для вас более ясная и плодотворная космическая погода. С этого периода в финансовых вопросах звезды вам будут благоприятствовать.

Июль разовьет и укрепит семейные чувства. А если место в вашем сердце пока свободно, относитесь творчески к поиску своего избранника, и июль вполне может порадовать вас романтическим знакомством.

Стрелец

В июле вам откроется новый источник вдохновения, и вы сможете проявить себя с самой лучшей стороны. Появится возможность решить сложные задачи самым неожиданным образом. В деньгах проблем не будет. Июль не разочарует вас поступлением финансовых средств.

В июле вам будет легко найти общий язык с окружающими, и вы будете настроены на дружелюбное общение. Свободно и быстро будет протекать работа ума. Поэтому июль принесет вам большое количество общения, причем с теми людьми, которые будут вам симпатичным и приятны. Они могут быть притягательны для вас и в интимном плане, и в легком дружеском общении. Не исключены флирт и развитие легких романтических отношений.

Козерог

В июле рекомендуется вам хорошо отдохнуть, не форсировать события, не спешить. Занимайтесь своим здоровьем, домом, следите за делами на работе. Будет прояснение некоторых ситуаций, может всплыть тайное, скрытое, обнаружиться пропажа или прольется свет на истинное положение вещей. В таком состоянии вам легче будет принять решение и обозначить перспективы своей судьбы.

Лучше будет даваться нахождение общего языка и взаимопонимания с людьми, быстрее и успешнее пройдет поиск необходимой информации, легче пройдет оформление документов, любые письменные работы, отчеты и оформление документации. При этом, в общении с ближайшим окружением, у вас проявится склонность к монологам и неумению слушать собеседника.

Любовные связи будут развиваться весьма активно, с яркими впечатлениями и страстями. Отношения будут более легкими, дружескими и свободными, многие пары найдут общие увлечения.

Водолей

Июль месяц может сложиться очень неровно - и с яркими эмоциями, и с переживаниями, и с борьбой, а могут быть и потери. Сложным будет период до 10 июля. Это может коснуться отношений с окружающими, а также принести неожиданные финансовые расходы.

В финансовой сфере во второй половине июля обстоятельства будут складываться таким образом, что вы вполне можете рассчитывать на заслуженный успех.

В личной жизни вы будете настроены весьма сентиментально. Захочется новых романтических отношений, свежих чувств и впечатлений. И в августе у вас будет очень большие возможности выбора. Выбирайте партнера из ближайшего окружения, обратите внимание на проверенные дружеские связи. Для семейных Водолеев месяц принесет возможность хорошо отдохнуть, это прекрасное время для яркости эмоций.

Рыбы

В июле вас ждет море удовольствий от жизни во всех ее проявлениях. Ваши таланты будут востребованы, дела успешны, в финансах наверстаете упущенное. Позитивные наработки прошлого принесут свои плоды. В общении станет больше искренности, открытости, легкости.

При этом в первой половине июля может чувствоваться боевой фон вокруг вас, или же появятся новые желания, а эмоции и страсти начнут брать верх над разумом, а вторую половину месяца вы проведете более легко и расслабленно.

В июле более насыщенной станет личная жизнь. В отношениях вас будет привлекать не только интимные встречи, но и возможность разделить общие интересы.

Контролируйте себя в тратах в июле: из-за этого финансовое положение может оказаться неустойчивым.