Трем знакам Зодиака конец июня принесет счастье: Глоба назвал ваши удачные дни

Гороскоп на неделю с 22 по 27 июня от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым на этой неделе будет везти много и практически во всем. Астролог назвал самые удачные даты для этих счастливчиков. И не забывайте, что ваша судьба в ваших руках, а звезды и планеты - лишь помощники!

Близнецы

В деловой и финансовой сферах у Близнецов начнется время максимальной активности. Особенно повезет тем, кто связан со сферой купли-продажи. Крупные приобретения лучше совершать на выходных, когда звезды будут к вам крайне благосклонны. И хотя начало недели и ее середина будут непростыми, вы сможете найти решение и выйти из всех ситуаций победителем.

Благоприятные дни для Близнецов: 26, 27 июня.

Дева

В это время Деве нужно проявить максимальную активность в делах и в бизнесе. При разумном подходе и доле упорства вы сможете добиться поставленных задач и целей. Главное - остерегайтесь злых и токсичных людей, которые своим негативом могут утянуть вас на дно. А вот от родственников и второй половинки Деве следует ждать позитива и эмоциональной подзарядки.

Благоприятные дни для Девы: 22, 25, 26 июня.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут исполниться самые заветные желания. В большей степени это свойственно будет тем, кто работает сам на себя. А вот в любви все будет идти кувырком, но несмотря на это Козероги не просто смогут остаться на плаву, но и научиться чему-то новому. Главное сейчас - сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

Благоприятные дни для Козерога: вся неделя с 22 по 27 июня будет удачливой.