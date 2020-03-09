Гороскоп на 9 марта: какие знаки будут успешны во всем

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

9 марта звезды сулят удачу только некоторым знакам Зодиака

Гороскоп на 9 марта 2020 предсказывает карьерный рост, финансовую прибыль и положительные эмоции только для некоторых знаков Зодиака. Астрологи передают, что день будет наполнен приятными сюрпризами. Для тех, кому не повезет эксперты дали совет – быть чрезвычайно осторожными. Согласно общему гороскопу на день, 9 марта является хорошим днем для того, чтобы заводить знакомства и встречаться с друзьями.

В этот день окрепнет эмоциональная связь, которая может принести множество приятных моментов в будущем. 9 марта, по астрологическим прогнозам, удача ждет Тельцов, Раков, Водолеев и Скорпионов.

Овны (21.03 - 20.04)

Начало дня Овнам стоит использовать для отслеживания новостей, для разговоров с детьми, друзьями, любимыми. Вторая половина дня предложит вам стать чуть практичнее, поможет найти применение новинке, добиться сочетания красоты, оригинальности, новизны и пользы.

Тельцы (21.04 - 20.05)

9 марта поддерживает творческий тонус Тельцов и их креативные порывы. Также, он подпитывает их любовные и дружеские симпатии. Утро может ознаменоваться беседой на уже знакомую тему с домочадцами, друзьями, родителями или детьми. Исполнению ваших желаний и реализации личных талантов поспособствует вторая половина дня, именно на это время лучше назначать романтические и любые другие мероприятия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам стоит поддерживать нужные связи утром. Чем раньше вы откроете мессенджер или включите телефон, тем больше интересного узнаете от близких и дальних знакомых, а также из новостей. Родителям стоит поговорить с детьми. Вторая половина дня сделает вас хозяйственнее и может немного ограничить вашу свободу. Вам будет чем заняться, если вы любите готовить, обустраивать дом, обновлять интерьер.

Раки (22.06 - 22.07)

В первой половине дня Ракам лучше ограничиться разговорами. Звезды советуют поддерживать беседу, отвечать на шутки и выслушивать поступающие предложения, но не спешить с ответом и тем более действием. Все важные практические инициативы лучше перенести на вторую половину суток. Это время подъема сил, удачи в делах и гармонии в отношениях.

Львы (23.07 - 23.08)

Сегодня звезды советуют Львам быть практичнее, трезво оценивать экономическую сторону любой ситуации. День подходит для совершения сделок. Актуальной темой могут стать заработки, оплата услуг. Нежелательно планировать на эти сутки переговоры и знакомства.

Девы (24.08 - 23.09)

9 марта звезды помогают Девам не в размышлениях, а в прикладной деятельности. День удачен для тренировок, налаживания производства, сотрудничества с иностранцами и иногородними. Можно выгодно продать свои практические таланты и умения, упрочить авторитет или позиции в любви.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сегодня лучше отложить развлечения, интеллектуальные поиски и "засучить рукава". Хорошо заниматься здоровьем, ремонтом, профилактикой, уборкой и благоустройством дома, ручным трудом, содержанием питомцев, оказывать услуги или искать практической помощи.

Скорпионы (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионы преуспевают, пока заняты чисто практическими задачами. Сочетание опыта, мастерства, чутья и везения поможет вам с блеском решать самые сложные в технологическом плане задачи.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня лучше поставить на первое место карьеру, работу, заработок. Стрельцам-новобранцам ничто не достанется даром. Если вы трудолюбивы, опытны и ресурсны, то будете на вес золота как руководитель или исполнитель, получите административные и материальные преференции. Благополучие придет за счет выбранной профессии, занятой должности, сделанной карьеры или умело организованного бизнеса.

Козероги (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогам дает фору профессиональное мастерство, умноженное на убежденность. День хорош для действий, на которые вас вдохновляет вера. Удачно сотрудничество с иностранцами. Важно направить в верное русло фанатизм.

Водолеи (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня лучше отложить пустяковые дела и взяться за трудную задачу. События дня могут стать проверкой на прочность. Не исключено, что придется пройти через кризис, рискнуть. Хорошо заниматься чисткой, уборкой, ремонтом, ликвидацией очагов болезни или угрозы, мириться с теми, кого вы могли обидеть.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам звезды советуют принять помощь или согласиться на сотрудничество. Этот день помогает наладить и настроить совместную работу, укрепляет брак и любое другое партнерство в процессе "парного танца". Можно создать неплохой тандем на будущее, получить взаимную персональную выгоду, сообща потрудиться на благо общей идеи.

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