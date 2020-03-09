Гороскоп на 9 березня: які знаки будуть успішні в усьому

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

9 березня зірки обіцяють удачу тільки деяким знакам Зодіаку

Гороскоп на 9 березня 2020 пророкує кар'єрне зростання, фінансовий прибуток і позитивні емоції тільки для деяких знаків Зодіаку. Астрологи передають, що день буде наповнений приємними сюрпризами. Для тих, кому не пощастить експерти дали пораду – бути надзвичайно обережними. Відповідно до загального гороскопа на день, 9 березня є хорошим днем для того, щоб заводити знайомства і зустрічатися з друзями.

В цей день зміцніє емоційний зв'язок, який може принести безліч приємних моментів в майбутньому. 9 березня, за астрологічними прогнозами, удача чекає Тельців, Раків, Водоліїв і Скорпіонів.

Овни (21.03 - 20.04)

Початок дня Овнам варто використовувати для відстеження новин, для розмов з дітьми, друзями, коханими. Друга половина дня запропонує вам стати трохи практичніше, допоможе знайти застосування новинці, домогтися поєднання краси, оригінальності, новизни й користі.

Тельці (21.04 - 20.05)

9 березня підтримує творчий тонус Тельців і їх креативні пориви. Також, він підживлює їх любовні та дружні симпатії. Ранок може ознаменуватися бесідою на вже знайому тему з сім'єю, друзями, батьками або дітьми. Виконання ваших бажань і реалізації особистих талантів посприяє друга половина дня, саме на цей час краще призначати романтичні та будь-які інші заходи.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюкам варто підтримувати потрібні зв'язки вранці. Чим раніше ви відкриєте месенджер або увімкнете телефон, тим більше цікавого дізнаєтесь від близьких і далеких знайомих, а також з новин. Батькам варто поговорити з дітьми. Друга половина дня зробить вас більш хазяйновитим і може трохи обмежити вашу свободу. Вам буде чим зайнятися, якщо ви любите готувати, облаштовувати будинок, оновлювати інтер'єр.

Раки (22.06 - 22.07)

У першій половині дня Ракам краще обмежитися розмовами. Зірки радять підтримувати розмову, відповідати на жарти та вислуховувати все пропозиції, але не поспішати з відповіддю і тим більше дією. Всі важливі практичні ініціативи краще перенести на другу половину доби. Це час підйому сил, удачі в справах і гармонії у відносинах.

Леви (23.07 - 23.08)

Сьогодні Левам зірки радять бути практичніше, тверезо оцінювати економічну сторону будь-якої ситуації. День підходить для здійснення угод. Актуальною темою можуть стати заробітки, оплата послуг. Небажано планувати на добу ці переговори та знайомства.

Діва (24.08 - 23.09)

9 березня зірки допомагають Дівам не в роздумах, а в прикладній діяльності. День вдалий для тренувань, налагодження виробництва, співпраці з іноземцями та іногородніми. Можна вигідно продати свої практичні таланти та вміння, зміцнити авторитет чи позиції в любові.

Терези (24.09 - 23.10)

Терезам сьогодні краще відкласти розваги, інтелектуальні пошуки та "засукати рукави". Добре займатися здоров'ям, ремонтом, профілактикою, прибиранням і благоустроєм оселі, ручною працею, змістом вихованців, надавати послуги або шукати практичної допомоги.

Скорпіони (24.10 - 22.11)

Сьогодні Скорпіони досягають успіху, поки зайняті суто практичними завданнями. Поєднання досвіду, майстерності, чуття і везіння допоможе вам успішно вирішувати найскладніші в технологічному плані завдання.

Стрільці (23.11 - 21.12)

Стрільцям сьогодні краще поставити на перше місце кар'єру, роботу, заробіток. Стрільцям-новобранцям ніщо не дістанеться даром. Якщо ви працьовиті, досвідчені, то будете на вагу золота як керівник або виконавець, отримаєте адміністративні та матеріальні преференції. Благополуччя прийде коштом обраної професії, зайнятої посади, зробленої кар'єри або вміло організованого бізнесу.

Козероги (22.12 - 20.01)

Сьогодні Козерогам дає фору професійна майстерність, помножена на переконаність. День сприятливий для дій, на які вас надихає віра. Вдалою буде співпраця з іноземцями. Важливо направити у вірне русло фанатизм.

Водолії (21.01 - 20.02)

Водоліям сьогодні краще відкласти дріб'язкові справи та взятися за важку задачу. Події дня можуть стати перевіркою на міцність. Не виключено, що доведеться пройти через кризу, ризикнути. Добре займатися очищенням, прибиранням, ремонтом, ліквідацією вогнищ хвороби або загрози, миритися з тими, кого ви могли образити.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам зірки радять прийняти допомогу або погодитися на співпрацю. Цей день допомагає налагодити та налаштувати спільну роботу, зміцнює шлюб і будь-яке інше партнерство в процесі "парного танцю". Можна створити непоганий тандем на майбутнє, отримати взаємну персональну вигоду, спільно попрацювати на благо спільної ідеї.

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