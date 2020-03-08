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Гороскоп на 8 марта: кого из знаков Зодиака ждет удача

STYLERЖизнь    08.03.2020 - 06:27
Гороскоп на 8 марта: кого из знаков Зодиака ждет удача
Гороскоп на 8 марта 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 8 марта рассказали, кому удача улыбнется, а от кого отвернется

Гороскоп на 8 марта 2020 сулит много неожиданных моментов для каждого знака Зодиака, передают астрологи. День будет переполнен ошеломляющими сюрпризами, но некоторым знакам нужно быть начеку. Этот день крайне благоприятен для любых начинаний. Удача в любовных делах ждет Львов и Близнецов.

Для кого-то этот день будет удачным, а кому-то стоит ждать подвоха. Звезды рассказали, чего стоит опасаться в этот день, а также на что следует обратить внимание.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам важно сосредоточиться на документации рабочих вопросов. Также 8 марта - подходящее время, чтобы навсегда отказаться от своих вредных привычек.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцам лучше остаться дома. Просмотр старых фотографий или разбор вещей может вызвать приятные воспоминания. Позвольте уделить себе время и немного поностальгировать.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Этот день Близнецам рекомендуется посвятить планированию на ближайшее время. Ваше врожденное обаяние поможет избежать конфликтных ситуаций и подружиться с врагами.

Раки (22.06 - 22.07)

Сориентироваться в сегодняшнем дне поможет звонок старым знакомым. Они будут рады услышать Ваш голос. День также благоприятен для новых и интересных знакомств.

Львы (23.07 - 23.08)

Избегайте большого скопления людей, иначе можете нарваться на неприятности. Чтобы не натворить ошибок - прислушайтесь к близким. Возможны денежные поступления или повышение по карьерной лестнице.

Девы (24.08 - 23.09)

Не бойтесь взять на себя слишком много, ведь в этот день у Вас необычайно много энергии. Полноценно отдохнуть ближе к вечеру поможет просмотр любимого фильма.

Весы (24.09 - 23.10)

Хватит придумывать себе несуществующие проблемы. Вас все любят. Поэтому будьте более открыты к людям и не забывайте творить добрые поступки по отношению к остальным.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День хорош для делового общения, поэтому не упустите свой шанс взлететь по карьерной лестнице. Следите за сердечным давлением.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов этот день благоприятнее, чем для кого-либо другого. Главное - выбрать направление и начать двигаться к цели. Ждите радостных известий от близких людей.

Козероги (22.12 - 20.01)

Звезды советуют довериться своей интуиции. Друзья и коллеги нуждаются в помощи, однако не берите на себя слишком много. В этот день уделите побольше времени своей персоне.

Водолеи (21.01 - 20.02)

Коллективная работа поможет преодолеть то, с чем вы не справитесь в одиночку. Ради поддержания крепкого здоровья - ограничьте употребление сигарет и алкоголя.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Чтобы найти общий язык с коллегами по работе нужно перестать постоянно возмущаться. Поездки лучше отменить. Берегите нервную систему.

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