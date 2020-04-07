Гороскоп на 7 апреля: Овен будет на высоте, а Деву ждут любовные приключения

Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

В гороскопе на сегодня 7 апреля для всех знаков Зодиака астрологи подсказали, кого ждут свершения, а кому грозят неприятности. Подробный астрологический прогноз - в материале Styler

Гороскоп 2020 на сегодня 7 апреля для всех знаков Зодиака от астрологов сможет подсказать каждому из них, в каком направлении сегодня двигаться. А вот Овны, Стрельцы, Козероги и Водолеи покажут фантастические результаты.

Кому сегодня следует поберечь силы? Для кого этот день начнет череду важных перемен? Кому повезет в любви и финансах - обо всем этом и многом другом вы сможете прочесть в материале.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен во вторник достигнет своего творческого потенциал! Ему по плечу будут самые сложные вопросы и дела, а позитивный настрой поможет ему добиться высот. При этом астрологи советуют не забывать об отдыхе, иначе проблем со здоровьем не избежать.

Телец (21.04 - 20.05)

Телец сегодня на первое место поставит слово "надо", забыв о мимолетных желаниях. Причем все обязанности он будет стремиться выполнить по максимуму. В нем проснется трудоголик и перфекционист, который все дела захочет довести до идеала.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня захотят быть на первом месте, но целый день им придется с кем-то конкурировать. Астрологи советуют не обращать внимание на выскочек, и быть уверенными в собственной неотразимости.

Рак (22.06 - 22.07)

В Раке сегодня проснется зависть к друзьям, соседям, родственникам - в общем ко всем в его окружении, кто побогаче и жизнь его насыщеннее. Впрочем, настроение Рака сможет улучшить какая-то приятная покупка для дома.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев может пасть жертвой собственной непоседливости. Ему захочется сделать все и сразу, но эти попытки до добра не доведут. Астрологи советуют на минуту остановиться, отдышаться, и выбрать одного зайца. Иначе к концу дня Лев рискует остаться не у дел. Особенно это касается сферы любви.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева будет находиться под соблазном пересчитать чужие деньги. Астрологи советуют Деве воздержаться от таких мыслей, иначе весь день может пойти наперекосяк. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Весы (24.09 - 23.10)

В Весах сегодня может проснуться настоящий Отелло. Они будут ревновать ко всему, что движется и даже ко всему, что стоит на месте. Астрологи советуют выдохнуть и расслабиться, чувство пройдет завтра - послезавтра, а дров вы наломаете.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Взгляды Скорпиона будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. По крайней мере, ни в какие общественные мероприятия Скорпион по своей воле влезать во вторник будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Во вторник в голову Стрельца может прийти совершенно фантастическая идея. Хотя она будет казаться совершенно невозможной, именно за ее реализацию Стрельцам захочется взяться. Самое интересное, что эти замыслы имеют отличные шансы воплотиться в жизнь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Во вторник Козерог способен показать в своих делах очень неплохие результаты. Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Астрологи советуют использовать этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Водолей (21.01 - 20.02)

Во вторник Водолей будет испытывать желание посоревноваться с кем-либо за первенство. Для Водолея все сегодня будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Единственное, за что Водолею во вторник ни в коем случае нельзя браться - это за азартные игры.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня в поведении любимого человека будут мерещиться признаки неверности. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь угомонить свою подозрительность. Астрологи уверены, что реальных поводов для ревности сегодня нет.

Овны достигнут высот, в Тельцах проснется трудоголик, а у Близнецов появится конкурент, в Раке проснется завистник, Львы захотят угнаться за двумя зайцами, а Девы захотят посчитать чужие деньги. Весы могут наломать дров, а Скорпионы будут "белыми воронами", Стрельцы будут фантазировать, Козероги "порешают" все, Водолеям следует избегать азарта, а Рыбы станут ревнивцами.

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