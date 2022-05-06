Гороскоп на 6 мая: что ждет в этот день все знаки Зодиака

Овен

Перестаньте своего партнера обвинять во всех смертных грехах! Это никого никуда не приведет.

Телец

Сделайте сегодня что-нибудь, чтобы получить новые впечатления. Это даст вдохновения на несколько дней вперед.

Близнецы

Забудьте о своих претензиях и сохраняйте спокойствие. Ваши близкие не умеют также быстро переключаться, как и вы.

Рак

Сегодня один из самых подходящих дней для того, чтобы пообщаться с теми, кто вам определенно небезразличен.

Лев

К вам сегодня будут обращаться за советом другие люди. Но вам будет сложнее говорить о своих заботах.

Дева

Вы почувствуете усталость и истощение быстрее, чем обычно. Обязательно делайте перерывы для отдыха.

Весы

Теперь вы сможете заняться делами, на которые совсем недавно у вас не хватало энергии и выносливости.

Скорпион

Не создавайте лишнюю путаницу в спорах о том, что ранее уже было обговорено и согласовано.

Стрелец

Чем сложнее будет этот день, тем важнее делать небольшие перерывы время от времени.

Козерог

Ограничьте себя предметами первой необходимости, а также обратите внимание на свое самочувствие.

Водолей

Если вы сегодня не будете хвататься за новые проекты, то избавитесь в будущем от многих проблем.

Рыбы

Не делайте из незначительной проблемы большую трудность. У вас нет на это свободного времени.