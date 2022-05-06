Гороскоп на 6 травня: що чекає в цей день всі знаки Зодіаку

Овен

Перестаньте свого партнера звинувачувати у всіх смертних гріхах! Це нікого нікуди не приведе.

Телець

Зробіть сьогодні що-небудь, щоб отримати нові враження. Це дасть натхнення на кілька днів вперед.

Близнюки

Забудьте про свої претензії та зберігайте спокій. Ваші близькі не вміють також швидко перемикатися, як і ви.

Рак

Сьогодні один з найбільш підходящих днів для того, щоб поспілкуватися з тими, хто вам виразно небайдужий.

Лев

До вас сьогодні звертатимуться за порадою інші люди. Але вам буде складніше говорити про свої турботи.

Діва

Ви відчуєте втому і виснаження швидше, ніж зазвичай. Обов'язково робіть перерви для відпочинку.

Терези

Тепер ви зможете зайнятися справами, на які зовсім недавно у вас не вистачало енергії та витривалості.

Скорпіон

Не створюйте зайву плутанину в суперечках про те, що раніше вже було обговорено і погоджено.

Стрілець

Чим складніше буде цей день, тим важливіше робити невеликі перерви час від часу.

Козоріг

Обмежте себе предметами першої необхідності, а також зверніть увагу на своє самопочуття.

Водолій

Якщо ви сьогодні не будете хапатися за нові проєкти, то позбудетеся в майбутньому від багатьох проблем.

Риби

Не робіть з незначної проблеми великі труднощі. У вас немає на це вільного часу.