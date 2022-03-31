Гороскоп на 31 марта: какие перемены принесет конец месяца знакам Зодиака

Овен

Вам астрологи советуют не ввязываться в этот день в споры, разборки, выяснение отношений, любые противостояния. Все может закончиться не лучшим образом.

Телец

Ваша критика в сторону кого-либо может быть оправдана. Но не перегибайте - лучше воздержаться от обвинений оппонента.

Близнецы

Сегодня ваши задачи и обязанности будут давить на вас. Постарайтесь избегать суеты и соблюдать баланс.

Рак

Вам в голову может прийти идея, которая покажется блестящей. Но не спешите ею очаровываться, лучше немного подождать.

Лев

Не рубите с плеча сегодня, принимая решения. Окружающие могут почувствовать себя обиженными и обделенными по вашей вине.

Дева

Сегодня вы будете выполнять задачи, которые еще недавно казались невыполнимыми. Этот день может изменить многое.

Весы

В этот день от вас потребуются только честные и решительные действия. Никаких увиливаний и попыток решить все через "черный ход".

Скорпион

Будьте осторожны с принятием решений. Не каждое начатое сегодня дело может оказаться таким, каким изначально обещает.

Стрелец

Вероятно, вы не произведете впечатление на всех сегодня, как привыкли это делать. Но не расстраивайтесь, вы скоро вернете контроль.

Козерог

Пусть вас не смущают сегодня обыденные, тривиальные вещи. Сегодняшний день обещает быть спокойным и размеренным.

Водолей

Вы будете получать советы со всех сторон. Доверяйте только себе и не отклоняйтесь от своих настоящих целей.

Рыбы

Довольно спокойный день, когда вы почувствуете заботу, поддержку и любовь близких вам людей.