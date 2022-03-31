Гороскоп на 31 березня: які зміни принесе кінець місяця знакам Зодіаку

Овен

Вам астрологи радять не вплутуватися в цей день в суперечки, розбирання, з'ясування відносин, будь-які протистояння. Все може закінчитися не кращим чином.

Телець

Ваша критика в бік кого-небудь може бути виправдана. Але не перегинайте - краще утриматися від звинувачень опонента.

Близнюки

Сьогодні ваші завдання і обов'язки будуть тиснути на вас. Постарайтеся уникати суєти і дотримуватися балансу.

Рак

Вам в голову може прийти ідея, яка здасться блискучою. Але не поспішайте нею зачаровуватися, краще трохи почекати.

Лев

Не рубайте з плеча сьогодні, приймаючи рішення. Навколишні можуть відчути себе скривдженими і обділеними з вашої вини.

Діва

Сьогодні ви будете виконувати завдання, які ще недавно здавалися нездійсненними. Цей день може змінити багато чого.

Терези

У цей день від вас будуть потрібні тільки чесні і рішучі дії. Ніяких ухилень і спроб вирішити все через "чорний хід".

Скорпіон

Будьте обережні з прийняттям рішень. Не кожна розпочата сьогодні справа може виявитися такою, якою спочатку обіцяє.

Стрілець

Ймовірно, ви не справите враження на всіх сьогодні, як звикли це робити. Але не турбуйтеся, ви скоро повернете контроль.

Козеріг

Нехай вас не бентежать сьогодні буденні, тривіальні речі. Сьогоднішній день обіцяє бути спокійним і розміреним.

Водолій

Ви будете отримувати поради з усіх боків. Довіряйте тільки собі і не відхиляйтеся від своїх справжніх цілей.

Риби

Досить спокійний день, коли ви відчуєте турботу, підтримку і любов близьких вам людей.