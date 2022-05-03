Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: что нас ждет в этот особенный день

Овен

Сегодня вы сделаете гигантские шаги вперед. Но учтите – долго такой темп вы поддерживать не сможете.

Телец

Не стесняйтесь, когда дело дойдет до привлечения внимания кого-то, кто занимает высокое положение.

Близнецы

Вы сейчас держите ситуацию под контролем. Не стоит прислушиваться к преувеличенному мнению других.

Рак

Двигайтесь в своем темпе и помните, что не все могут шагать в унисон с вашей скоростью.

Лев

Уделите сегодня время вашей личной жизни. Новые шаги в профессиональной сфере пока преждевременны.

Дева

Для вас сегодня откроется сразу несколько важных дверей. У вас больше нет причин колебаться.

Весы

Можете смело отбросить все свои подозрения. Но это не значит, что вы должны торопиться с принятием решений.

Скорпион

Избегайте сегодня крупных расходов. Особенно, если это грозит финансовой дырой в вашем бюджете.

Стрелец

Чтобы привлечь внимание других людей, вам, возможно, следует сделать немного больше, чем обычно.

Козерог

Ваша повышенная уверенность в себе поможет сделать то, что вы уже давно откладывали.

Водолей

Ваш позитивный настрой облегчает повседневную жизнь. Но не стоит забывать о стремлении к новым импульсам.

Рыбы

У вас сегодня запланировано много хороших дел. Постарайтесь не обременять себя чужими задачами.