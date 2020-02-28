Гороскоп на 28 февраля: Дев ждут перемены, а Раки всех удивят

Гороскоп 2020 на 28 февраля для всех знаков Зодиака составили астрологи. Сегодня день будет богат сюрпризами - как приятными, так и не очень. Это очень удачный день для того, чтобы начать заниматься делами, на которые вы раньше не решались. Удача в делах и везение с деньгами ждут Близнецов, Львов и Весов.

Кто наделает ошибок, кого ждут разочарования? Каким знакам стоит ждать подвоха от коллег? А кто сегодня целый день будет на коне? Обо всем этом вы сможете узнать в гороскопе на сегодня, 28 февраля.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам стоит приготовиться к любым сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. Виновниками большинства событий, скорее всего, станут они сами, вернее - их эмоциональное поведение и спонтанные поступки.

Тельцы (21.04 - 20.05)

У Тельца будет непродуктивный день, который лучше посвятить восстановлению сил, расслаблению и отдыху. Возможно, даже немного подремать на рабочем месте - если есть такая возможность и никто не увидит.

Близнецы (21.05 - 21.06)

28 февраля в делах от Близнецов может потребоваться принимать решения буквально на ходу! Судьба предоставит им шансы, воспользоваться которыми они смогут, только если не упустят счастливый момент.

Раки (22.06 - 22.07)

В пятницу Ракам будет трудно сосредоточиться, однако если им это удастся, они сумеют удивить всех! День наделяет Раков работоспособностью и большим потенциалом в достижении карьерных высот.

Львы (23.07 - 23.08)

Львам придется во многом полагаться на удачу, однако, сделав это, они не прогадают - удача не подведет! Сегодня Фортуна на стороне Львов, благодаря ей они даже из рискованных авантюр способны выйти победителями.

Девы (24.08 - 23.09)

28 февраля в делах у Дев - день перемен на любовном фронте. Возможно, эти перемены окажутся кардинальными, а может быть, и не слишком значительными. Но в любом случае они принесут Девам ощущение новизны и разнообразия.

Весы (24.09 - 23.10)

Судьба обещает предоставить Весам в делах один из счастливых шансов, которые бывают так редко! Главное для них - вовремя этот шанс заметить и постараться не упустить.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На работе Скорпионам могут поручить заниматься каким-то новым для них делом. Каким-то навыкам придется обучаться прямо на ходу, но возможно, это даже понравится.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов пятница станет днем карьерных достижений. Они на все сто процентов готовы для того, чтобы сделать в этом направлении новый шаг. Так что не стоит упускать свой счастливый шанс. Хватит ждать - действуйте!

Козероги (22.12 - 20.01)

Рабочие дела у Козерогов будут продвигаться не слишком быстро. Возможно даже, они на какое-то время застопорятся совсем. Козерогам остается ждать, пока ситуация изменится, и чтобы не навредить, не делать резких движений.

Водолеи (21.01 - 20.02)

На работе Водолеев ждет беспокойный день. Им придется как следует попотеть, ориентируясь буквально на ходу в быстро меняющейся обстановке.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, сначала проверив: не кроется ли в нем подвох?

Приятные и не очень сюрпризы в делах будут ждать Овнов и Рыб, Тельцы впадут в уныние, а Водолеи будут много трудиться. Стрельцы сделают шаг вверх по карьерной лестнице, а Весам, Близнецам выпадет уникальный шанс. Раки будут удивлять окружающих своей трудоспособностью, а Козероги - наоборот разочаруют. Дев ждут амурные перемены, Скорпионы научатся чему-то новому, а Львы станут баловнями Фортуны.

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