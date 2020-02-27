Гороскоп на 27 февраля: у Весов наступит переломный момент, а Тельцам придется несладко

Гороскоп 2020 на 27 февраля для всех знаков Зодиака составили астрологи. Сегодняшний день обещает стать удачным для смелых решений и уверенных шагов к заветной цели - нужно только проявить больше усердия и веры в собственных силах. Удача и везение ждут Весов, Раков, Львов и Козерогов.

А кого ждут неожиданные вызовы и от кого может отвернуться Фортуна? Представителям каких знаков Зодиака важно сегодня быть начеку?Читайте в гороскопе на сегодня, 27 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну сегодня может поступить весьма заманчивое предложение, однако не стоит огульно на него соглашаться. Звезды предупреждают, что не исключен подвох. 27 февраля представителям этого знака Зодиака стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно.

Телец (21.04 - 20.05)

Для Тельцов сегодняшний день готовит ряд неожиданностей, и в свете измененных планов придется импровизировать. 27 февраля стоит мобилизовать собственные навыки и лавировать между новыми вызовами и задачами. Если не впасть в ступор и проявить усердие, это может принести плоды уже в ближайшие дни.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов 27 февраля будет похож на затянувшееся сонное утро, поэтому не желательно взваливать на себя дополнительные обязанности - тут бы старые не завалить. Постарайтесь не перенапрягать организм и обратите внимание на здоровое питание в этот день.

Рак (22.06 - 22.07)

Для Раков 27 февраля может стать успешным для прорыва в проектах, к которым готовились длительное время. Представителям этого знака Зодиака день сулит удачу - главное только проверить "подушку безопасности" и не слишком злоупотреблять везением, чтобы риск был оправданным.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов сегодня день эмоционального подъема, который может придать чувство окрыленности. Звезды обещают благоприятный период 27 февраля с большим потенциалом на амурном поприще. Доверяйте сердцу и проявляйте больше решительности.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Девы 27 февраля может принести неожиданные финансовые траты, которые уместно оценивать в качестве инвестиций. Это также способно стать новой покупкой, или знакомые обратятся с просьбой дать взаймы. При принятии решения уместно посоветоваться с близкими людьми, чтобы не шокировать постфактум.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня звезды сулят настоящий переломный момент с новыми горизонтами уже в ближайшее будущее. Это может проявиться как в карьерной сфере, так и в сфере любви. Перед тем, как решаться на важный шаг, не поленитесь скурпулезно обдумать все мелочи и собственные возможности.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у Скорпионов может внезапно представиться удачная возможность решить задачи, над которыми долго и нудно "сушили голову". В то же время звезды предостерегают представителей этого знака Зодиака от поспешных действий - 27 февраля ваша интуиция будет особо острой не спроста, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу и не стесняйтесь спрашивать советы у близких.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов сегодняшний день вполне способен стать неординарным и сложным из-за большого количества вопросов, которые потребуют внимания и срочных решений, даже если они не входят в обычную сферу компетенции. Будьте внимательнее 27 февраля, и если не удастся перенести задачи на другой день, обратитесь за помощью к коллегам.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов 27 февраля благоприятный день и для семейных дел, и для карьеры. Постарайтесь уделить больше внимания общению с родными или совместным домашним хлопотам. А на работе стоит быть внимательными и не стесняться проявлять инициативу.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев 27 февраля будет счастливым днем для продвижения по работе, даже если будет казаться, что вы топчитесь на месте - мелкие шажки все равно приведут к заветной цели. Для бизнеса дата также обещает стать успешной.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодня возможны потрясения на работе, а для кошелька также 27 февраля не лучший день - высока вероятность неожиданной траты денег. Представителям этого знака Зодиака стоит быть начеку и быть готовым к внезапным вызовам.

Успех ожидает сегодня Весы и Раков. В семье все будет складываться замечательно у Львов и Козерогов. Для реализации бизнес-проектов 27 февраля лучше всего подходит Водолеям и Скорпионам.

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