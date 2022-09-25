Гороскоп з 26 вересня по 2 жовтня для кожного знаку Зодіаку: які важливі події нас чекають

Овен

Молодий місяць у Овнів пройде в домі партнерства, тому протягом тижня і місяця будуть підніматися питання сім'ї, кохання, розлучень, розлучень, партнерів та конкурентів. Конфлікти з начальством, матір'ю (тестем, свекром), відчуження або розлука із партнером по шлюбу. Можливо, складнощі з контрактами і домовленостями, але хтось із друзів або знайомих вам допоможе в обставинах, що склалися.

Телець

Молодий місяць у Тельців пройде в домі здоров'я та роботи, тому теми медоглядів, роботи та колег будуть у топі. Проблеми чи зміна колективу на роботі. Можливі незаплановані подорожі, відрядження. Обов'язково поберегти себе та своє здоров'я, особливо закордоном.

Близнюки

Молодик Близнюків пройдемо в домі спорту, дітей, навчання та любовних романів. Тому протягом тижня та місяця ви будете зайняті творчістю, любовними історіями та пошуком флірту на стороні. Існує ризик матеріальних втрат і небезпеки для близьких.

Рак

Молодий місяць пройде в домі сім'ї і стосується вашої нерухомості. Сприятливе підвищення безпеки житла, перестановок, оновлення домашньої обстановки. Можлива зміна місця проживання або переїзд до іншої квартири. Актуалізуються питання спадщини, аліментів та спільних фінансових справ із родичами чи партнером.

Лев

Молодий місяць пройде у Львів у домі поїздок, документацій, спілкування та пліток. Можливо, ви збираєтеся на навчання або готуєте документи на подання будь-куди. Неприємності та інтриги на роботі, занепокоєння через тварин чи колег. Багато поїздок, переміщень та неправдивої інформації.

Діва

У домі фінансів та власних талантів пройде молодик у Дів. Тому тиждень і місяць ви проведете у роздумах, де взяти гроші та як заробити ще більше. Можливо, ви запустите рекламу на свої послуги і почнете свій проект в соціальних мережах де зароблятимете на рекламі. Надмірні витрати на дітей, розваги, навчання чи невдалі спекуляції.

Терези

У домі вашої особистості пройде молодик, а це означає, що вам час зайнятися собою, своєю зовнішністю, тілом і гармонією з самим собою. Відновити психоемоційний стан допоможе вам дихальна гімнастика, тривалий сон та правильне харчування. Можливі неприємності та конфлікти з батьками та домочадцями, через нерухомість.

Скорпіон

Молодий місяць пройде у Скорпіонів у будинку усамітнення. Ви намагатиметеся піти або втекти від суєти, проблем і зовнішнього світу, в затишний куточок, щоб там можна було спокійно віддатися своїм думкам або нарешті зайнятися тим, до чого тягнеться душа. Це допоможе відновити психічне здоров'я та запобігти неврозу. Можливі інтриги, наклеп, обман, неприємності та проблеми з авто.

Стрілець

У Стрільців пройде молодик у будинку друзів, нових проектів, запусків, різноманітних спільнот і клубів та везіння. Тому можливо вдасться відкосити про щось неприємне. Можуть бути несподівані несприятливі фінансові обставини, непередбачені витрати чи втрати аварійного характеру.

Козеріг

У Козерогів молодик пройде в домі статусу, кар'єри та родичів по маминій лінії. Можуть бути труднощі, перешкоди, конфлікти зі старшими та начальством. Можливо, втрата або набуття статусу, або репутації. Хтось піклуватиметься про онуків, а хтось розлучиться чи втратить роботу. Також приділіть увагу матері.

Водолій

Молодий місяць в домі подорожі, еміграції, навчання і судів. Цими днями можна чекати гостей здалеку. Гарний час для звернення до різноманітних державних інстанцій, соціальних відомств, юридичних контор, громадських структур, у тому числі й міжнародних комітетів та організацій. Можуть бути неприємності закордоном чи невирішені там справи, вимушений від'їзд чи еміграція, небезпека судового переслідування та неприємна звістка здалеку.

Риби

Молодий місяць у Риб у 8 домі великих фінансів, ризиків і втрат. Зазвичай це складний період місяця, оскільки безліч справ, пов'язаних із сімейними бюджетом, аліментами, спадками, судами, страховками, податками, цінними паперами, які вимагатимуть багато душевних сил. Можливі додаткові виплати за різні ситуації. Матеріальні збитки внаслідок крадіжки чи аварій, небезпека для дитини чи когось із близьких.