Гороскоп с 26 сентября по 2 октября для каждого знака Зодиака: какие важные события нас ждут

Овен

Новолуние у Овнов пройдет в доме партнерства, поэтому в течение недели и месяца будут подниматься вопросы семьи, любви, разводов, расставаний, партнеров и конкурентов. Конфликты с начальством, матерью (тестем, свекром), отчуждение или разлука с партнером по браку. Возможно, сложности с контрактами и договоренностями, но кто-то из друзей или знакомых вам поможет в сложившихся обстоятельствах.

Телец

Новолуние у Тельцов пройдет в доме здоровья и работы, поэтому темы медосмотров, работы и коллег будут в топе. Неприятности либо смена коллектива на работе. Возможны незапланированные поездки, командировки. Обязательно поберечь себя и свое здоровье, особенно заграницей.

Близнецы

Новолуние Близнецов пройдем в доме спорта, детей, обучения и любовных романов. Поэтому в течение недели и месяца вы будете заняты творчеством, любовными историями и поиском флирта на стороне. Существует риск материальных потерь, и опасности для близких.

Рак

Новолуние пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости. Благоприятно для повышения безопасности жилища, перестановок, обновления домашней обстановки. Возможна перемена места жительства или переезд в другую квартиру. Актуализируются вопросы наследства, алиментов и совместных финансовых дел с родственниками либо партнером.

Лев

Новолуние пройдет у Львов в доме поездок, документаций, общения и сплетен. Возможно, вы собираетесь на обучение или готовите документы на подачу куда-либо. Неприятности и интриги на работе, беспокойство из-за животных или коллег. Много поездок, перемещений и неправдивой информации.

Дева

В доме финансов и собственных талантов пройдет новолуние у Дев. Поэтому неделю и месяц вы проведете в раздумьях, где взять деньги и как заработать еще больше. Возможно, вы запустите рекламу на свои услуги и начнете свой проект в соц сетях где будете зарабатывать на рекламе. Чрезмерные траты на детей, развлечения, обучение или неудачные спекуляции.

Весы

В доме вашей личности пройдет новолуние, а это значит, что вам пора заняться собой, своей внешностью, телом и гармонией с самим собой. Восстановить психоэмоциональное состояние поможет вам дыхательная гимнастика, длительный сон и правильное питание. Возможны неприятности и конфликты с родителями и домочадцами, из-за недвижимости.

Скорпион

Новолуние пройдет у Скорпионов в доме уединения. Вы постараетесь уйти или сбежать от суеты, проблем и внешнего мира, в укромный уголок, чтобы там можно было спокойно предаться своим мыслям или наконец заняться тем, к чему тянется душа. Это поможет восстановить психическое здоровье и предупредить невроз. Возможны интриги, клевета, обман, неприятности, и проблемы с авто.

Стрелец

У Стрельцов пройдет новолуние в доме друзей, новых проектов, запусков, разного рода сообществ и клубов и везения. Поэтому возможно удастся откосить о чего-то неприятного. Могут быть неожиданные неблагоприятные финансовые обстоятельства, непредвиденные траты или потери аварийного характера.

Козерог

У Козерогов новолуние пройдет в доме статуса, карьеры и родственников по маминой линии. Могут быть трудности, препятствия, конфликты со старшими и начальством. Возможно, потеря либо обретение статуса, либо репутации. Кто-то будет заботиться о внуках, а кто-то разведется или потеряет работу. Так же уделите внимание матери.

Водолей

Новолуние в доме поездок, эмиграции, обучения и судов. В эти дни можно ждать гостей издалека. Хорошее время для обращения в разного рода государственные инстанции, социальные ведомства, юридические конторы, общественные структуры, в том числе и международные комитеты и организации. Могут быть неприятности заграницей или нерешенные там дела, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность судебного преследования и неприятное известие издалека.

Рыбы

Новолуние у Рыб в 8 доме больших финансов, рисков и потерь. Обычно это сложный период месяца, так как множество дел, связанных с семейными бюджетом, алиментами, наследствами, судами, страховками, налогами, ценными бумагами, которые потребуют много душевных сил. Возможны дополнительные выплаты за разные ситуации. Материальный ущерб в результате воровства или аварий, опасность для ребенка или кого-либо из близких.