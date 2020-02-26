Гороскоп на 26 февраля: Овнам сказочно повезет, а Козероги наделают глупостей

Гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астрологи составили гороскоп на 26 февраля для всех знаков Зодиака. Кому повезет, кто разбогатеет, а кто потеряет деньги - читайте на Styler

Гороскоп 2020 на 26 февраля для всех знаков Зодиака составили астрологи. Сегодня очень удачный день для того, чтобы начать заниматься делами, на которые вы раньше не решались. Успех и богатство ждут Овнов, Львов и Дев.

А кому не повезет? Кто получит повышение? Каким знакам следует быть очень осторожными? Читайте в гороскопе на сегодня, 26 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждет успех. Астрологи говорят, что сегодня этим знакам Зодиака очень крупно повезет. Правда, не уточняют, в какой именно сфере. Главное, Овны, не пропустите знаки, которые пошлет вам судьба сегодня.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы могут быть напряженными, раздражительными, будут устраивать скандалы на ровном месте. Помните, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому старайтесь держать себя в руках.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вы начинаете сходить с ума от работы и окружающих. Лучший выход из ситуации - возьмите выходной или отпуск. Вам срочно нужен отдых!

Рак (22.06 - 22.07)

Раки, хватит грустить! Не все так плохо, как вам кажется. Сегодня старайтесь не думать о плохом. Помните же, что мысли материализуются? И 26 февраля все ваши мысли про что-то хорошее принесут вам благополучие - скорее всего, моральное, но возможны и финансовые поступления.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня звезды советуют Львам не держать эмоции в себе и выплеснуть все, что копилось неделями. А еще астрологи прогнозируют представителям этого знака Зодиака материальное поступления сегодня в виде зарплаты или бонуса.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня тоже повезет в финансовом плане. Главное, освободите свою голову от всей ненужной информации, которая отвлекает от весьма прибыльного занятия.

Весы (24.09 - 23.10)

Жизнь подготовила для вас, Весы, новые испытания. Поэтому сегодня старайтесь перетерпеть все внешние неурядицы - как дома, так и на работе. Уже в четверг все будет хорошо.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не бегите от проблем, они все равно вас догонят. Просто плывите сегодня по течению, не делая резких движений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам астрологи советуют сегодня не идти на поводу у окружающих, а гнуть свою линию. Такое поведение поможет получить желаемые результаты. А вечером у вас, возможно, будет очень романтическая встреча.

Козерог (22.12 - 20.01)

Звезды предостерегают Козерогов: держите себя в руках, ведь сегодня будет очень большой соблазн наделать глупостей. Лучше семь раз подумать перед тем, как что-то говорить или делать.

Водолей (21.01 - 20.02)

Этот день для Водолеев будет не самым приятным. Но уже завтра все сегодняшние неурядицы, нервы и другие разнообразные перипетии на работе и в семье будут казаться смешными. Поэтому перетерпите среду, чтобы в четверг быть в хорошем настроении и с подковой счастье в кармане.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы услышат от любимого человека то, что так давно ждали. Что еще нужно для счастья?

Успех и богатство ожидает сегодня Овнов, Львов и Дев. В семье все будет складываться прекрасно у Стрельцов, Рыб и Тельцов. Экспериментирование и личностный рост сегодня - это про Скорпионов, Водолеев и Близнецов. Для путешествий и реализации бизнес-проектов 26 февраля лучше всего подходит Ракам, Весам и Козерогам.

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