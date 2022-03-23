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Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: не требуйте от себя слишком много

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Среда 23 марта 2022 07:02
Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: не требуйте от себя слишком много Фото: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 марта (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 23 марта расскажет, что ждет всех представителей зодиакального созвездия в этот день.

Астрологи сообщили, какие сюрпризы готовят звезды всем знакам Зодиака 23 марта. Об этом информирует ndr.de.

Овен

Не требуйте сейчас от себя слишком много. Иначе скоро разочаруетесь.

Телец

Сегодня вам следует избегать любой конкуренции. Ваше обязательство может быть неверно истолковано.

Близнецы

Постарайтесь не очень остро реагировать на ситуацию. Но вам нужно как можно быстрее отразить нападки на свою репутацию.

Рак

Вы приложили достаточно усилий. Теперь другие должны внести свой вклад, чтобы добиться успеха.

Лев

Ограничьтесь самым необходимым и пока не беритесь за новые задачи!

Дева

Просто признайте свою ошибку. Это даст больше доверия к вашему опыту.

Весы

То, что вызывало у вас вчера смутное беспокойство, станет сегодня уже совершенно очевидным.

Скорпион

Если другие люди не будут соблюдать ранние договоренности, то вам придется принимать важные решения.

Стрелец

Отложите сегодня все свои важные планы. И постарайтесь просто насладиться драгоценным свободным временем.

Козерог

Какой-то вопрос, который был важен для вас в течении длительного времени, стоит наконец-то прояснить.

Водолей

Вы будете полны энергии, и ваши усилия не пройдут даром – сегодня можно рассчитывать на приятные встречи.

Рыбы

Под давлением со стороны вы начнете делать ошибки. Даже если работы накопилось много – сохраняйте спокойствие.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда Украина будет отмечать Вербное воскресенье.

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