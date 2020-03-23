Гороскоп на 23 марта: что сулят звезды всем знакам Зодиака сегодня

Гороскоп на 23 марта 2020 года (фото: коллаж РБК-Украина)

Астрологи детально рассказали, каким знакам Зодиака повезет сегодня, а каким - нет

Гороскоп на 23 марта почти всем знакам Зодиака сулит успех в карьерных и финансовых вопросах. Астрологи подробно рассказали, кому сегодня следует отложить важные дела, кому стоит отправляться в поездку, а кого ждет успех в любви. Больше деталей - в нашем гороскопе.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овен сможет многое сделать для себя и для своего дела, а во второй половине дня получит неплохие деньги или надежду на них. Возможно сегодня также возобновление отношений со старыми надежными друзьями. Отношения в семьях ровны, супруги вместе решают важные бытовые проблемы и заботятся о будущем детей.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Для Тельца сегодняшний день может оказаться неким якорем, когда после нервной атмосферы он погрузится в более спокойные волны домашних дел и организационных забот. Берегите здоровье, ведь на этой неделе ваш энергетический потенциал может быть значительно снижен.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Близнецам этот день принесет много дружеских контактов, а также и предложения профессионального плана. День будет спокойным и удачным для всех организационных мероприятий и хозяйственных забот. Также вполне возможны небольшие деньги. Не исключены хорошие новости издалека.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак весь день будет находиться на пике активности. Понедельник принесет небольшие деньги. Также сегодня отличный день для встреч с друзьями, важными персонами, а также и для урегулирования спорных вопросов, возникших в недавнем прошлом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев прекрасно проведет этот день. Представителей этого знака Зодиака ждут хорошие новости издалека или подготовка к важной поездке. А вот решение карьерных и финансовых дел лучше перенести на среду или четверг.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Деве понедельник принесет много расходов и организационной работы. Многие займутся делами дома и семьи, вопросами недвижимости. Также сегодня ожидаются хорошие новости издалека или короткая поездка.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весам понедельник принесет много контактов с партнерами, как личными, так и деловыми. Так же пройдет, к слову, и весь лунный месяц. Старайтесь сегодня решить важные вопросы, связанные с недвижимостью и семьей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпиону сегодняшний день может принести и новую работу, во всяком случае, предложения о ней должны придти в ближайшее время. Для встреч любого плана понедельник, 23 марта, - отличный день.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцу понедельник принесет значительное оживление в делах и в контактах. Скорее всего, сегодня придут неплохие деньги и благополучно решатся какие-то рабочие задачи.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогу этот день принесет большой объем организационной работы и решение вопросов, связанных с недвижимостью. На повестке дня - небольшой ремонт, приобретение мебели или других вещей, украшающих быт.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Водолею понедельник несет улучшение самочувствия и активные контакты с коллегами издалека. Отличный день для проведения семейного совета и встречи с близкими людьми. Также хорошо было бы сходить на романтическое свидание сегодня.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В течение дня Рыбам удастся прилично подзаработать. На предложения карьерного плана также можно рассчитывать. Этот день идеален для встреч любого характера, поездок и решения личных проблем.

Прогноз для всех знаков Зодиака на неделю

Главным событием недели станет Новолуние. Новая Луна появится в знаке Овна во вторник, 24 марта, около полудня. Это неплохое Новолуние - означает еще один шаг к победе над коронавирусом, говорит астролог Татьяна Борщ. Но значительное улучшение реально только после 11 апреля, когда Меркурий выйдет из знака Рыб. Осталось недолго! Для косметических процедур и стрижек неплохо сложится вторая половина недели - период с четверга по воскресенье.

Ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака сказочно повезет с деньгами в марте.