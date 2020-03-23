Гороскоп на 23 березня: що обіцяють зірки всім знакам Зодіаку сьогодні

Гороскоп на 23 березня 2020 року (фото: колаж РБК-Україна)

Астрологи детально розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить сьогодні, а яким - ні

Гороскоп на 23 березня майже всім знакам Зодіаку обіцяє успіх в кар'єрних і фінансових питаннях. Астрологи докладно розповіли, кому сьогодні слід відкласти важливі справи, кому варто вирушати в поїздку, а кого чекає успіх в любові. Більше деталей - у нашому гороскопі.

Овен (21 березня - 20 квітня)

Овен зможе багато зробити для себе і для своєї справи, а в другій половині дня отримає непогані гроші або надію на них. Можливо сьогодні також відновлення відносин зі старими надійними друзями. Стосунки у сім'ях рівні, подружжя разом вирішують важливі побутові проблеми і турбуються про майбутнє дітей.

Телець (21 квітня - 20 травня)

Для Тельця сьогоднішній день може виявитися своєрідним якорем, коли після нервової атмосфери він зануриться у більш спокійні хвилі домашніх справ і організаційних турбот. Бережіть здоров'я, адже на цьому тижні ваш енергетичний потенціал може бути значно знижений.

Близнюки (21 травня - 21 червня)

Близнюкам цей день принесе багато дружніх контактів, а також і пропозиції професійного плану. День буде спокійним і вдалим для всіх організаційних заходів і господарських турбот. Також цілком можливі невеликі гроші. Не виключені хороші новини здалеку.

Рак (22 червня - 22 липня)

Рак весь день буде перебувати на піку активності. Понеділок принесе невеликі гроші. Також сьогодні чудовий день для зустрічей з друзями, важливими персонами, а також і для врегулювання спірних питань, які виникли в минулому.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Лев прекрасно проведе цей день. Представників цього знака Зодіаку чекають гарні новини здалеку або підготовка до важливої поїздки. А ось рішення кар'єрних і фінансових справ краще перенести на середу або четвер.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Діві понеділок принесе багато витрат і організаційної роботи. Багато займуться справами будинку і сім'ї, питаннями нерухомості. Також сьогодні очікуються хороші новини здалеку або коротка поїздка.

Терези (24 вересня - 23 жовтня)

Терезам понеділок принесе багато контактів з партнерами, як особистими, так і діловими. Так само пройде, до речі, і весь місячний місяць. Намагайтеся сьогодні вирішити важливі питання, пов'язані з нерухомістю і сім'єю.

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Скорпіону сьогоднішній день може принести нову роботу, у всякому разі, пропозиції про неї повинні прийти в найближчий час. Для зустрічей будь-якого плану понеділок, 23 березня, - чудовий день.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Стрільцеві понеділок принесе значне пожвавлення в справах і в контактах. Швидше за все, сьогодні прийдуть непогані гроші і благополучно вирішаться якісь робочі завдання.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Козерогові цей день принесе великий обсяг організаційної роботи та вирішення питань, пов'язаних з нерухомістю. На порядку денному - невеликий ремонт, придбання меблів або інших речей, що прикрашають побут.

Водолій (21 січня - 20 лютого)

Водолію понеділок несе поліпшення самопочуття і активні контакти з колегами здалеку. Відмінний день для проведення сімейного ради та зустрічі з близькими людьми. Також добре було б сходити на романтичне побачення сьогодні.

Риби (21 лютого - 20 березня)

Протягом дня Рибам вдасться пристойно заробити. На пропозиції кар'єрного плану також можна розраховувати. Цей день ідеальний для зустрічей будь-якого характеру, поїздок і вирішення особистих проблем.

Прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень

Головною подією тижня стане Молодик. Новий Місяць з'явиться в знаку Овна у вівторок, 24 березня, близько полудня. Цей непоганий Молодик - означає ще один крок до перемоги над коронавірусом, каже астролог Тетяна Борщ. Але значне поліпшення реально тільки після 11 квітня, коли Меркурій вийде зі знака Риб. Залишилося недовго! Для косметичних процедур і стрижок непогано складеться друга половина тижня - період з четверга по неділю.

Раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку казково пощастить з грошима в березні.