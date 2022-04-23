Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: что этот день принесет каждому из нас

Овен

Пришло время смотреть вперед. И не останавливаться на том, что в прошлом пошло не так.

Телец

Скоро кто-то или что-то вернется в вашу жизнь. Поэтому наслаждайтесь спокойным и дружелюбным днем.

Близнецы

Разговоры о наболевшем вопросе ни к чему не приводят. Вам нужно принять решение лично для себя.

Рак

Перед тем, как браться за сложные задачи, убедитесь, что ваши энергетические запасы на сегодня заполнены.

Лев

Какой бы продуманной ни была ваша тактика, в случае неожиданных препятствий поможет только спонтанность.

Дева

Положительный взгляд на вещи – это еще не гарантия успеха. Будьте осторожны с теми, с кем придется сегодня общаться.

Весы

Сдержите ваши критические комментарии. Они будут плохо восприняты и вполне вероятно – не оправданы.

Скорпион

Если окружающие все и всегда знают лучше вас, то не стоит это в сотый раз с ними обсуждать.

Стрелец

Не измеряйте этот день своими ожиданиями. Просто наслаждайтесь прекрасными моментами.

Козерог

Вам сегодня нужен спорт. Необязательно соревнование, просто постарайтесь больше двигаться и приложить физические усилия.

Водолей

Не ждите, пока с вами начнут разговаривать. Инициатива сегодня должна исходить от вас.

Рыбы

Вам сегодня пригодится интуиция. Окружающие реагируют намного быстрее, чем вы думаете.