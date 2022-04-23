Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків Зодіаку: що цей день принесе кожному з нас

Овен

Настав час дивитися вперед. І не зупинятися на тому, що в минулому пішло не так.

Телець

Скоро хтось або щось повернеться у ваше життя. Тому насолоджуйтеся спокійним і доброзичливим днем.

Близнюки

Розмови про наболіле питання ні до чого не призводять. Вам потрібно прийняти рішення особисто для себе.

Рак

Перед тим, як братися за складні завдання, переконайтеся, що ваші енергетичні запаси на сьогодні заповнені.

Лев

Якою б продуманою не була ваша тактика, в разі несподіваних перешкод допоможе тільки спонтанність.

Діва

Позитивний погляд на речі - це ще не гарантія успіху. Будьте обережні з тими, з ким доведеться сьогодні спілкуватися.

Терези

Стримайте ваші критичні коментарі. Вони будуть погано сприйняті та цілком ймовірно - не виправдані.

Скорпіон

Якщо оточуючі все і завжди знають краще вас, то не варто це в сотий раз з ними обговорювати.

Стрілець

Не вимірюйте цей день своїми очікуваннями. Просто насолоджуйтеся прекрасними моментами.

Козоріг

Вам сьогодні потрібен спорт. Необов'язково змагання, просто постарайтеся більше рухатися і докласти фізичні зусилля.

Водолій

Не чекайте, поки з вами почнуть розмовляти. Ініціатива сьогодні повинна виходити від вас.

Риби

Вам сьогодні стане в пригоді інтуїція. Навколишні реагують набагато швидше, ніж ви думаєте.