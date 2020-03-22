Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: кого ждут серьезные вызовы

Гороскоп на март 2020 сулит некоторым знакам Зодиака важные перемены и серьезные испытания, позитивные сдвиги в карьере и финансовые сложности, а с началом астрономической весны влияние расположения планет на все аспекты и сферы деятельности людей только усилится.

Астрологи рассказали, что 22 марта обещают звезды представителям полного зодиакального круга и назвали тех, кому стоит быть начеку и готовиться к новым вызовам.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня ваши кошельки могут неожиданно потолстеть после возврата забытого долга или начисления гонорара. В общении с близким человеком внимательнее следите за своими эмоциями и словами - вероятны конфликтные ситуации на "ровном месте".

Телец (21 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам будет сопутствовать удача на любовном фронте, поэтому будьте на позитиве и наслаждайтесь счастливым выходным на полную.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня вас ожидает эмоционально сложный день, высока вероятность срыва планов и новых вызовов. Меньше нервничайте и сконцентрируйтесь на решении проблем, иначе "хвосты" могут перейти и на начало недели.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рожденным под этим созвездием сегодня стоит быть осторожнее со словами и постараться, чтобы они не опережали мысли - иначе можно наломать дров во взаимоотношениях с близкими. Астрологи предупреждают о непростом дне, когда ваше желание отдохнуть в воскресенье то и дело будут "штурмовать" другие люди со своими планами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов сегодняшний день удачный для улаживания финансовых дел или совершения покупок. Также 22 марта обещает стать успешным и на личном фронте, только не слишком форсируйте события.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для вас этот день может стать довольно напряженным и полным нервотрепки, если вовремя не обуздать гордыню и не ставить ультиматумы близким людям. Также сегодня стоит обратить больше внимания на свое здоровье и правильное питание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня астрологи советуют избегать поспешных решений и не стесняться советоваться с людьми, которым вы доверяете. Спокойный и взвешенный подход к решению проблем или вызовов позволит в скором будущем разрешить сложные серьезные вопросы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня можно поставить на паузу желание все единолично контролировать - день обещает стать полным счастливых моментов и приятных сюрпризов, если больше довериться любимому человеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Больше общайтесь с друзьями (с учетом карантина - хотя бы онлайн или по телефону). 22 марта коммуникабельность и доброжелательность может не только позволить весело и приятно провести выходной, но и услышать полезные советы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Опасный день для финансовых операций, если относиться к деньгам легкомысленно. Сегодня также не лучшее время для того, чтобы давать в долг, отмечают астрологи - речь идет не об отказе помочь знакомым, а просто дождаться начала следующей недели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня лучше заняться поиском внутренней гармонии и равновесия, медитацией, йогой и здоровым питанием. Также день можно посвятить домашней уборке - это позволит заодно и навести порядок в мыслях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Непростой день для начала новых дел - лучше разобраться с текущими вопросами и поставить если не точку, то уверенную запятую. Не ленитесь звонить близким для консультаций и не стесняйтесь обращаться за советом.

Напомним, ранее астрологи в гороскопе на апрель 2020 называли главных везунчиков, которым второй месяц весны сулит большую удачу.