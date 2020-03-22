Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку: кого чекають серйозні виклики

Гороскоп на березень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку важливі зміни і серйозні випробування, позитивні зрушення в кар'єрі та фінансові труднощі, а з початком астрономічної весни вплив розташування планет на всі аспекти і сфери діяльності людей тільки посилиться.

Астрологи розповіли, що 22 березня обіцяють зірки представникам повного зодіакального кола і назвали тих, кому варто бути напоготові та готуватися до нових викликів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні ваші гаманці можуть несподівано погладшати після повернення забутого боргу або нарахування гонорару. У спілкуванні з близькою людиною уважніше стежте за своїми емоціями і словами - ймовірні конфліктні ситуації на "рівному місці".

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день Тельців супроводжуватиме успіх на любовному фронті, тому будьте на позитиві та насолоджуйтеся щасливим вихідним на повну.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні на вас чекає емоційно складний день, висока ймовірність зриву планів і нових викликів. Менше нервуйте і зосередьтеся на вирішенні проблем, інакше "хвости" можуть перейти і на початок тижня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Народженим під цим сузір'ям сьогодні варто бути обережнішими зі словами і постаратися, щоб вони не випереджали думки - інакше можна наламати дров у стосунках із близькими. Астрологи попереджають про непростий день, коли ваше бажання відпочити в неділю постійно будуть "штурмувати" інші люди зі своїми планами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів сьогоднішній день вдалий для вирішення фінансових справ або здійснення покупок. Також 22 березня обіцяє стати успішним і на особистому фронті, тільки не занадто форсуйте події.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для вас цей день може стати досить напруженим і повним нервування, якщо вчасно не приборкати гординю і не ставити ультиматуми близьким людям. Також сьогодні варто звернути більше уваги на своє здоров'я і правильне харчування.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам астрологи радять уникати поспішних рішень і не соромитися радитися з людьми, яким ви довіряєте. Спокійний і зважений підхід до вирішення проблем або викликів дозволить у недалекому майбутньому вирішити складні серйозні питання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні можна поставити на паузу бажання все одноосібно контролювати - день обіцяє стати повним щасливих моментів і приємних сюрпризів, якщо довіритися коханій людині.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Більше спілкуйтеся з друзями (з урахуванням карантину - хоча б онлайн або по телефону). 22 березня комунікабельність і доброзичливість може не тільки дозволити весело і приємно провести вихідний, але і почути корисні поради.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Небезпечний день для фінансових операцій, якщо ставитися до грошей легковажно. Сьогодні також не найкращий час для того, щоб давати в борг, зазначають астрологи - мова йде не про відмову допомогти знайомим, а просто дочекатися початку наступного тижня.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні краще зайнятися пошуком внутрішньої гармонії та рівноваги, медитацією, йогою та здоровим харчуванням. Також день можна присвятити домашньому прибиранню - це дозволить заодно й навести порядок у думках.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Непростий день для початку нових справ - краще розібратися з поточними питаннями і поставити якщо не крапку, то впевнену кому. Не лінуйтеся телефонувати близьким для консультацій і не соромтеся звертатися по пораду.

Нагадаємо, раніше астрологи у гороскопі на квітень 2020 називали головних щасливчиків, яким другий місяць весни обіцяє велику удачу.